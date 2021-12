Nocera Umbra, contest, mercatini e spettacoli per il Natale del Palio

Tutte le iniziative al via da sabato 4 dicembre

Si comincia a respirare aria di Natale negli appuntamenti dell’Ente Palio dei Quartieri. Ad aprire il programma sabato 4 dicembre è il contest fotografico “Natale a Nocera” che intende promuovere e valorizzare lo spirito del Natale, grazie agli eventi di animazione proposti dall’Ente Palio, dai quartieri Borgo San Martino e Porta Santa Croce e dalle associazioni che collaborano alle iniziative promosse dall’amministrazione comunale, in questo periodo nella Città delle acque.

Il regolamento

Le fotografie dovranno essere scattate obbligatoriamente entro il 26 dicembre 2021 e postate su Instagram o Facebook utilizzando l’hashtag #contestnataleanocera2021 tag @entepaliodeiquartieri. Verranno dichiarati tre vincitori ai quali verrà assegnato un ricco cesto natalizio con prodotti tipici del territorio di tre aziende nocerine. La premiazione avverrà nella sede dell’Ente Palio, nel pomeriggio del 29 dicembre 2021, con comunicazione diretta ai partecipanti.

Lo spettacolo teatrale

La seconda iniziativa avrà luogo sabato 18 dicembre nell’auditorium Cottoni alle ore 21. Uno spettacolo teatrale per grande e piccini in collaborazione con l’associazione culturale “Progetto Foligno”, presidente Lorella Trombettoni, che porterà in scena “La Favola dei Grinch”.

La bottega del Natale

Chiuderà il programma “La Bottega del Natale” che si svolgerà in piazza Umberto I domenica 19 dicembre dalle 9.00 alle 21. Il mercatino presenta artigianato, arte creativa, oggettistica, prodotti tipici e gastronomia. L’ingresso è gratuito e contingentato. Per maggiori dettagli e informazioni, consultare la pagina Facebook dell’Ente o scrivere una mail a, ente.paliodeiquartieri@gmail.com