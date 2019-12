Nocera Umbra: città dei presepi e delle tradizioni del Natale

Presentato il ricco programma degli eventi natalizi: dall’8 dicembre al 12 gennaio la città si immerge nella splendida atmosfera natalizia tra i mercatini di prodotti tipici, degustazioni e l’ormai consolidato Presepe delle Acque in Piazza Umberto I. In programma spettacoli per grandi e piccini, iniziative artistiche itineranti sia all’interno della città che in moltissime parti del territorio.

Natale eco

Nella Sala della Giunta del Municipio, il Sindaco Giovanni Bontempi ha esposto il ricco programma partendo dal’8 dicembre con l’accensione dei numerosi ‘alberi’ realizzati all’interno della città. Da quello ‘ecologico’ che si accenderà grazie alla pedalata di una bicicletta, fino all’albero della ‘Torre’, fatto di fili di luci che coprirà l’intera facciata della maestosa Torre dei Trinci.

A seguire l’inaugurazione del Big Babbo Natale, il più alto dell’Umbria che, dal Colle dei Frati carmelitani (ingresso città) ci farà compagnia fino all’Epifania

Ma non finisce qui, sempre domenica 8 per i più piccoli si aprirà la Casa di Babbo Natale e arriveranno i folletti che accompagneranno i bambini alla scoperta del bellissimo e caratteristico Borgo medievale con uno spettacolo di animazione.

Negli splendidi Palazzi del centro storico prenderanno vita bellissime espressioni artistiche natalizie a partire dai caratteristici Presepi.

I presepi

Meravigliosi e originali Presepi verranno realizzati in tutto il territorio comunale: da quello della Roccia di Stravignano, a quello vivente delle Cese, ormai apprezzati e visitati da anni da migliaia di visitatori.



I mercatini dei prodotti tipici saranno collocati nella ‘passeggiata’ dei Portici San Filippo. In programma anche spettacoli di musica ed intrattenimento, tra i quali gli sbandieratori e musici ‘Città di Foligno’ (21 dicembre) e, per i bambini e le famiglie, quello del ventriloquo Nicola Pesaresi e la sua scimmietta Isotta (20 dicembre).

Il calendario degli eventi , tiene a sottolineare il Sindaco, ha visto una grande partecipazione da parte delle Associazioni e di alcuni imprenditori privati che ringrazio ampiamente.

Il mix di tradizione, spettacolo e intrattenimento è stato studiato e condiviso per offrire il meglio a chi vorrà visitare Nocera Umbra, un Borgo medievale già apprezzatissimo da migliaia di visitatori che auspichiamo di vedere nuovamente, anche nelle prossime festività natalizie, nelle vie e nelle piazze della nostra città.