Nocera Umbra, Cesca alla Provincia: "Manutenzione per Flaminia"

Il consigliere comunale di minoranza Alberto Cesca (Scegliamo Nocera) ha scritto al presidente della Provincia, Stefania Proietti e al consigliere con delega alla viabilità, Moreno Landrini, per chiedere interventi di manutenzione straordinaria del tratto di Flaminia dal capoluogo a Gaifana.

Notevoli lamentele

“Una richiesta – scrive Cesca – alla luce delle notevoli lamentele e le preoccupazioni dei cittadini per lo stato di abbandono in cui versa il tratto di viabilità in questione. lo stesso risulta infatti ad oggi non più percorribile in molti tratti e pericoloso per moto e ciclisti e per il continuo ed intenso traffico in direzione Gualdo Tadino. Il fondo stradale risulta infatti estremamente dissestato, anche perchè ormai da anni

nessuno intervento viene eseguito al fine rendere tale tratto sicuro e percorribile. In particolare tratto di strada zona capoluogo, tratto di strada in corrispondenza delle zone artigianali Zingaretti e Casalini e segmento frazione Gaifana“.