“Nocera Umbra Borgo Green”,partecipa alla settimana per il clima insieme alla scuola

share

Nocera Umbra Borgo Green partecipa alla settimana globale per il clima. E lo fa dando la propria collaborazione all’istituto omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra con il progetto “La natura e il genio”, che prederà il via venerdì 27 settembre, in occasione dello sciopero per il clima.

Da venerdì, infatti, la scuole primarie di Nocera Umbra, “Dante Alighieri”, e “Fulvio Sbarretti”, di Casebasse, vedranno il via del progetto dedicato agli studenti delle elementari e dedicato ai temi della filiera ambientale e della conoscenza. Un progetto, quello proposto da Nocera Umbra Borgo Green, che per tutto l’anno scolastico approfondirà il tema della sostenibilità ambientale rivolgendosi ai giovani studenti nocerini.

Nocera Umbra Borgo Green è un progetto partito quest’anno, in occasione del Palio dei Quartieri ad agosto, per rendere la città delle acque un punto di riferimento in tema di sostenibilità e rispetto ambientale. Temi, dunque, che verranno proposti anche ai più piccoli. “Abbiamo pensato ad un progetto indirizzato alle scuole primarie, ‘La natura e il genio’, per parlare con gli studenti di sostenibilità, filiera ambientale e della conoscenza – spiega l’ideatore del progetto, Alessandro Giovannini –. Insieme alle scuole primarie, cercheremo di insegnare alle nuove generazioni come trattare i temi della sostenibilità e al rispetto ambientale. Inoltre, insieme ad Anter – associazione nazionale Tutela energie rinnovabili, con ‘Il sole in classe’, parleremo ai più giovani delle energie rinnovabili e del loro funzionamento, per contribuire a creare dei cittadini di domani più consapevoli dell’ambiente che li circonda e di cosa fare per utilizzarne correttamente le risorse senza depauperarlo. A partire proprio dalla loro città, della quale Nocera Umbra Borgo Green ha a cuore le risorse fondamentali: acqua, aria e terra, elementi naturali di grande importanza per il futuro di tutti, da tutelare e valorizzare a partire da oggi”.

“Le scuole primarie Alighieri e Sbarretti iniziano l’anno scolastico unendosi al resto del mondo nella settimana dedicata alla sensibilizzazione ai temi dell’ambiente – spiegano le delegate dei due plessi scolastici, Ornella Ascani e Carla Brunetti – e organizzano nella giornata finale di venerdì un’esposizione di disegni, testi e slogan prodotti dagli alunni nei laboratori di accoglienza per esortare la comunità a mettere in atto tutte le azioni possibili per rimarginare le ferite inferte all’ambiente. La giornata rappresenterà l’avvio di un piano di lavoro, ‘La natura e il genio’, inserito nella progettazione formativa dell’istituto, il quale occuperà gli studenti nell’intero anno scolastico con l’obiettivo che le buone pratiche ambientali diventino per loro delle life skills”.

Foto repertorio

share

Stampa