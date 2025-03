"No a nuove tasse": sindaci e amministratori di centrodestra scrivono all'Anci - Tuttoggi.info

Con una lettera sottoscritta da numerosi sindaci ed amministratori locali, tutti ascrivibili al al centrodestra, viene chiesto al Presidente di ANCI Umbria di opporsi fermamente al disegno di legge della Giunta Regionale che aumenterà la pressione fiscale su famiglie e imprese umbre. Una manovra contro cui è stata organizzata anche una manifestazione in programma l’1 aprile alle 15.30 in Piazza Italia, anche se gli organizzatori premettono che la manifestazione è stata “organizzata da sindaci, amministratori locali e cittadini, senza alcun intento o connotazione politica”.

“L’incontro con la regione di giovedì scorso – si legge nella missiva – non ha fornito alcuna informazione certa sull’esistenza e sulla dimensione dell’eventuale deficit che le aziende sanitarie avrebbero accumulato nella gestione 2024, rendendo di fatto ingiustificato un ulteriore prelievo fiscale. Sono apparse altresì fumose le ulteriori argomentazioni che starebbero alla base di questi aumenti: si è parlato di case popolari, alloggi per studenti, trasporto pubblico locale, chiusura del ciclo dei rifiuti, senza alcun riferimento numerico, ma con una generica necessità di reperire risorse (!)”.



I firmatari lamentano la mancata messa a disposizione del report stilato da KPMG dal quale si evincerebbe il “buco”: “Siamo costretti a documentarci attraverso conferenze stampa, comunicati e post sui social, senza avere documenti ufficiali su cui poterci formare un’opinione corretta e poter, a nostra volta, informare i cittadini”, scrivono i firmatari, che rifiutano “un’accettazione acritica di scelte imposte dall’alto. Non può esistere alcun tavolo di confronto permanente tra ANCI e Regione se si assume un ruolo di subalternità che ci impedisce di tutelare i nostri concittadini”.

Al presidente di Anci – e per il suo tramite, a tutti i sindaci di ANCI Umbria – viene infine rinnovato l’invito “a partecipare alla protesta per chiedere alla Giunta regionale i chiarimenti che ci sono dovuti”.

Firmato