Niente spirito natalizio per i ladri: ad Assisi rubate le renne di legno di un ristorante - Tuttoggi.info

Dopo l’orsetto sparabolle, mascotte di una intera via prima di essere rubato a Perugia, un nuovo curioso furto in Umbria: stavolta è accaduto ad Assisi nel pomeriggio dell’Epifania, quando dal ristorante La stalla, storico locale assisano sul monte Subasio, sono state rubate due renne di legno.

“Icone artigianali – spiegano i titolari dell’attività nel post diffuso su Facebook — che per tutto il periodo natalizio avevano accolto i clienti con il loro fascino rustico. Erano parte integrante del paesaggio, quasi delle mascotte. Il furto è avvenuto in un attimo di distrazione collettiva, tra il servizio del pranzo che volgeva al termine e l’inizio dei preparativi per la cena. Qualcuno ha puntato le due renne che sono state caricate rapidamente su un veicolo e portate via, lasciando un vuoto insolito davanti alla porta del ristorante”.

Il pomeriggio del 6 gennaio 2026 si è così concluso con un pizzico di amarezza per tutto lo staff de La Stalla. “Quello che doveva essere l’ultimo giorno di festa – conclude il post – è stato segnato da un gesto inspiegabile, che ha sottratto al ristorante un pezzo della sua magia natalizia proprio mentre la Befana portava via tutte le altre festività”.

