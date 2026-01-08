 Niente spirito natalizio per i ladri: ad Assisi rubate le renne di legno di un ristorante - Tuttoggi.info
Niente spirito natalizio per i ladri: ad Assisi rubate le renne di legno di un ristorante

Gio, 08/01/2026 - 08:00

Dopo l’orsetto sparabolle, mascotte di una intera via prima di essere rubato a Perugia, un nuovo curioso furto in Umbria: stavolta è accaduto ad Assisi nel pomeriggio dell’Epifania, quando dal ristorante La stalla, storico locale assisano sul monte Subasio, sono state rubate due renne di legno.

“Icone artigianali – spiegano i titolari dell’attività nel post diffuso su Facebook — che per tutto il periodo natalizio avevano accolto i clienti con il loro fascino rustico. Erano parte integrante del paesaggio, quasi delle mascotte. Il furto è avvenuto in un attimo di distrazione collettiva, tra il servizio del pranzo che volgeva al termine e l’inizio dei preparativi per la cena. Qualcuno ha puntato le due renne che sono state caricate rapidamente su un veicolo e portate via, lasciando un vuoto insolito davanti alla porta del ristorante”.

Il pomeriggio del 6 gennaio 2026 si è così concluso con un pizzico di amarezza per tutto lo staff de La Stalla. “Quello che doveva essere l’ultimo giorno di festa – conclude il post – è stato segnato da un gesto inspiegabile, che ha sottratto al ristorante un pezzo della sua magia natalizia proprio mentre la Befana portava via tutte le altre festività”.

L’Umbria sperimenta un algoritmo in grado di svelare gli affari delle mafie

