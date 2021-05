Niente corrente a Collefabbri, manca l'acqua da Sant'Angelo in Mercole a Terzo la Pieve - Tuttoggi

Lavori di e-distribuzione giovedì 20 maggio tra Collefabbri e Sant’Angelo in Mercoledì e così sono previsti anche disservizi sull'erogazione di acqua

Lavori di e-distribuzione giovedì 20 maggio tra Collefabbri e Sant’Angelo in Mercoledì (dove mancherà la corrente dalle 9 alle 12,30) e per questo mancherà l’acqua – o comunque ci saranno cali di pressione – in diverse frazioni di Spoleto. In alcuni casi i disservizi sono previsti di mattina, in altri di pomeriggio.

In particolare la Valle umbra servizi fa sapere che dalle 9 alle 13,30 si potranno verificare cali di pressione e possibili interruzioni nella fornitura dell’acqua nelle seguenti località del comune di Spoleto: Villamane, Collefabbri, San Filippo, Uncinano, Terzo la Pieve, San Silvestro, Casenove.

Sempre per via dei lavori del gruppo Enel che prevedono il distacco della corrente, nel pomeriggio invece (dalle 14 alle 16,30), si potranno verificare cali di pressione e possibili interruzioni nella fornitura dell’acqua limitatamente a Sant’Angelo in Mercole.

A chi rivolgersi per avere informazioni: numero verde 800 663036