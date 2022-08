Nido e Infanzia, 3 milioni dal PNRR per un nuovo polo a Todi - Tuttoggi

Nello specifico l’asilo nido sarà dimensionato per ospitare, su una superficie di poco inferiore ai 500 metri quadrati, almeno 30 bambini della fascia di età 0-36 mesi; nel caso della scuola dell’infanzia è prevista la realizzazione di una superficie di 700 metri quadrati in grado di accogliere fino a 80 bambini della fascia di età 3-5 anni. Particolare attenzione verrà riservata, oltre agli aspetti architettonici e di inserimento paesaggistico, a temi quali la salubrità e sicurezza degli ambienti, all’utilizzo di energie rinnovabili e alla funzionalità, senza trascurare aspetti quali la raggiungibilità e la facilità di parcheggio per l’utenza.

“Nonostante la concomitanza con il periodo di ferragosto – sottolinea il Sindaco Ruggiano – i professionisti del Comune si sono messi già al lavoro per rispettare i tempi serrati previsti dal PNRR, nella piena consapevolezza che quella appena concretizzatasi è una opportunità veramente storica per la città, sia per il tipo di servizio che per l’investimento particolarmente significativo”.

La notizia del nuovo polo scolastico accelererà il lavoro dell’Amministrazione comunale a valere sul fondo per la progettazione territoriale, la cui focus area era già stata individuata in quella di Ponterio, e l’aggiornamento del piano di edilizia scolastica, all’interno del quale risultano già finanziati la nuova scuola di Collevalenza e la mensa-auditorium della media Cocchi-Aosta. “Si tratta di interventi che guardano al futuro della comunità tuderte da qui al 2050 e anche oltre – conclude il primo cittadino – intorno ai quali verrà promossa come sempre un’adeguata partecipazione”