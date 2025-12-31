Nicolò Filippucci aprirà il concerto di Capodanno al Circo Massimo - Tuttoggi.info

L’artista umbro Nicolò Filippucci aprirà il concerto di Capodanno al Circo Massimo, a Roma. Dopo la vittoria, insieme ad Angelica Bove, di Sarà Sanremo che gli è valso l’accesso al Festival della canzone italiana 2026 tra le nuove proposte, Nicolò Filippucci avrà una vetrina eccezionale questa sera al concertone della Capitale. Sarà infatti l’opening act della serata che vedrà esibirsi Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, a partire dalle ore 21.

Nel frattempo, Laguna, il brano che porterà sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, ha superato il milione di streaming, diventando il primo tra i partecipanti a Sanremo Giovani a raggiungere questo traguardo.