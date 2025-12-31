 Nicolò Filippucci aprirà il concerto di Capodanno al Circo Massimo - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Nicolò Filippucci aprirà il concerto di Capodanno al Circo Massimo

Sara Fratepietro

Nicolò Filippucci aprirà il concerto di Capodanno al Circo Massimo

Dopo il posto guadagnato al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, per l'umbro Nicolò Filippucci un'altra importante vetrina
Mer, 31/12/2025 - 13:14

Condividi su:

L’artista umbro Nicolò Filippucci aprirà il concerto di Capodanno al Circo Massimo, a Roma. Dopo la vittoria, insieme ad Angelica Bove, di Sarà Sanremo che gli è valso l’accesso al Festival della canzone italiana 2026 tra le nuove proposte, Nicolò Filippucci avrà una vetrina eccezionale questa sera al concertone della Capitale. Sarà infatti l’opening act della serata che vedrà esibirsi Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, a partire dalle ore 21.

Nel frattempo, Laguna, il brano che porterà sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, ha superato il milione di streaming, diventando il primo tra i partecipanti a Sanremo Giovani a raggiungere questo traguardo.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Entra nel vivo DeMusicAssisi Winter Edition: il programma dal 2 al 5 gennaio

Assisi

Capodanno 2026, ad Assisi e Bastia divertimento e musica ma no ai botti

Trasimeno

Tentato omicidio a San Sisto, 37enne arrestato a Città della Pieve

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Trump come ‘Il Gladiatore’, il filmato della Casa Bianca con la scelta del team per il 2026
Ultim'ora Italia

Tragedia a Sassari, morto un operaio durante la manutenzione all’impianto elettrico
Ultim'ora Italia

Calenda-Formigli, botta e risposta: “Mi ha invitato per attaccare Meloni”, “Tutto falso”
Perugia

Nicolò Filippucci aprirà il concerto di Capodanno al Circo Massimo

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!