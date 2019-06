New York, Urbani porta il tartufo al centro di Manhattan

Sta per iniziare il Fancy Food Show a New York ( 23-25 giugno 2019), sicuramente l’appuntamento più atteso nel firmamento mondiale del cibo al quale prenderà parte anche Urbani Tartufi con lo stand PAD. n. 2182 con un susseguirsi di splendide iniziative. Quest’anno si debutta con una nuova e intrigante linea di prodotti per la ristorazione ed una per il retail, prodotti che sono stati disegnati al fianco di ristoratori esperti e di grandi catene Retail per incontrare il loro gusto e soddisfare tutte le loro necessità.

Il progetto “Urbani Food Service & Retail-AMERICA” sarà tutto in chiave 4.0, poiché tutta la linea di prodotti sarà connessa ai consumatori finali attraverso piattaforme digitali che li metteranno in comunicazione privilegiata con il Centro di “Ricerca & Sviluppo”, grazie ad una “live chat” 24 h per un interazione istantanea su ogni tema che riguardi i prodotti, il loro utilizzo ed i vari contesti gastronomici in cui possono rendere al massimo. Allo stand Urbani, ogni giorno si avvicenderanno chef stellati americani che faranno gustare il tartufo in tante ricette italiane firmate dall’ “Urbani Truffle Lab”, un vero e proprio laboratorio del tartufo nel cuore di Manhattan, ormai famoso anche per i Truffle Festival del tartufo bianco e del tartufo nero che ospita ogni anno.

Giammarco Urbani, CEO della Urbani Truffles, in viaggio per NY: “Abbiamo un rapporto così speciale con i nostri clienti che finiscono per diventare veri e propri partners di un progetto assai più ampio: quello di far assaggiare il tartufo a tutti nel mondo almeno una volta nella vita ! Ed è proprio in questo comune sentire che nascono continuamente nuove idee con il preciso intento di riuscire a realizzare i “prodotti perfetti”, il cui livello qualitativo sia tale da non poter essere confuso con le tante mistificazioni purtroppo presenti nei mercati ma non solo .. E’ importante per noi creare un sempre maggior interesse sul tartufo e garantire percorsi formativi che permettano ad ogni cliente di saper distinguere l’eccellenza e la perfezione da tutto il resto, per sviluppare una sempre maggiore “brand awareness” di un marchio che dal 1852 non ha mai deluso”.

Gli ospiti di Urbani saranno poi trasferiti al porto dove si imbarcheranno su una bellissima nave crociera per una cena tutta a base di tartufo intorno a Manhattan, il famoso “Urbani Annual Party” che è diventato un “must” per tutti gli amanti del tartufo. Quest’anno la crociera sarà allietata anche da uno spettacolo de “ LE CIRQUE DU SOLEIL”, il famoso circo canadese dedicato soprattutto a mimo, acrobazie, giocoleria, generalmente numeri di grande rilevanza, che non impiega animali nei suoi spettacoli.

Ma le sorprese non finiscono qui. Truffleland, il progetto 4.0 by Urbani per le piante da tartufo, sarà presente al Fancy Food Show con degli esemplari in esposizione e con il dono di un albero da tartufo ai clienti più fedeli.

Luca e Francesco Loreti Urbani, della Truffleland: “Questa azienda nasce con l’obiettivo di cambiare il mondo, un albero alla volta: non possiamo non condividere la meravigliosa aspirazione di coltivare Tartufi con tutti coloro che ci verranno a trovare al FFS. Di questa idea ci piace la facilità con la quale l’azione di regalare un albero e seguirne i suoi futuri sviluppi attraverso la connessione Truffleland 4.0, cosa oggi diventata realtà. Ci piacciono le grandi distanze territoriali quasi azzerate con un semplice clic. E ci emoziona sapere che un albero che darà Tartufi crescerà in Italia con il nome della persona che lo riceve in dono! “ADOTTA UN ALBERO DA TARTUFO” E CONTRIBUIRAI AL BENE DEL PIANETA”.

