New Rambo e Cobra7, la polizia sequestra a giovane perugino 3 kg di fuochi pirotecnici pericolosi

Gli esplosivi trovati in possesso di un cittadino italiano di 21 anni il quale, dopo i dovuti accertamenti, è risultato anche privo di apposite licenze

Sequestrati 3 kg di fuochi pirotecnici pericolosi. La polizia di Stato, attraverso il personale specializzato della Divisione P.A.S.I. – Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione in stretta sinergia con gli agenti della Squadra Mobile della Questura, ha proceduto, dopo un’intensa attività di indagine al sequestro di un ingente numero di così detti “pezzi” pirotecnici.

I prodotti esplodenti in questione, conosciuti come NEW RAMBO e COBRA 7, sono stati trovati in possesso di un perugino di 21 anni il quale, dopo i dovuti accertamenti, è risultato anche privo delle necessarie abilitazioni.

In tutto, 63 artifici pirotecnici “NEW RAMBO” e 19 artifici “COBRA 7”, per un peso complessivo di ben oltre 3 kg di esplosivo sono stati sottoposti a sequestro.

Si tratta di esplosivi particolarmente pericolosi e dal contenuto rilevante di polvere pirica la cui vendita è riservata a soggetti muniti di una apposita licenza e per i quali il maneggio e l’accensione è riservata a persone munite della capacità tecnica prevista dalla legge e delle necessarie abilitazioni.

(Foto generica repertorio TO)