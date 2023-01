Nevicata da record a Norcia, "crolla" palestra e timori per le Sae. Galleria rimane aperta - Tuttoggi

Vista la situazione, l’Anas ha reso noto che la galleria Forca di Cerro questa notte rimarrà aperta e non chiuderà come di consueto in orario notturno per i lavori che vanno avanti da oltre un anno.

E’ comunque attivo dalle prime ore di stamattina il Piano Emergenza Neve del Comune di Norcia, in tutto il territorio comunale.

Il piano definisce le misure da attivare in caso di precipitazioni nevose per le quali si rendano necessari interventi immediati per garantire i servizi essenziali, le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale ed evitare gravi disagi alla popolazione.

Tutti i mezzi – fa sapere l’amministrazione comunale – sono in azione, sia in città che nelle frazioni che nelle aree SAE.

Neve abbondante, con piani neve attivati e mezzi in azione, anche nel resto della Valnerina.

(Ultimo aggiornamento alle 16.20)