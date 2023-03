Neve in varie zone dell'Umbria, foto e video | Il meteo per domani - Tuttoggi

Spazzaneve in azione a Polino dove la neve cade da oltre 36 ore. Imbiancate anche varie altre zone dell'Umbria

E’ tornata a scendere da martedì sera la neve in varie zone dell’Umbria, anche se soprattutto a quote medio alte, con un abbassamento (fino a circa 400 metri di altitudine) mercoledì mattina nell’area di Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Gubbio ma anche a nord del lago Trasimeno (Lisciano Niccone in particolare). Abbondante anche la neve a Castelluccio di Norcia, con le strade comunque regolarmente transitabili.

La situazione più importante nella regione è quella di Polino, con l’area verso Colle Bertone che ha visto cadere al suolo oltre 30 cm di neve.