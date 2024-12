Neve in Alta Umbria, Gubbio si risveglia imbiancata | Primi disagi - Tuttoggi.info

E’ arrivata proprio a due giorni da Natale, portando atmosfera e…qualche disagio. La neve, fin dalle prime ore di oggi (lunedì 23 dicembre) ha ricoperto gran parte dell’appennino, in Alta Umbra e non solo.

Gubbio si è risvegliata imbiancata (foto al centro), in centro storico e in quasi tutto il vasto territorio comunale. I fiocchi sono caduti in anche nelle zone collinari tra 450 e 500 metri, coinvolgendo tutti i Comuni della fascia (Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Scheggia, Costacciaro e Valfabbrica). Ric Meteo Gubbio fa comunque sapere che, almeno nella Città dei Ceri, tutto dovrebbe esaurirsi entro ora di pranzo.

Foto Ric Meteo Gubbio

La strada Contessa, alle 9, era già stata chiusa per un camion in difficoltà. Al momento si può transitare solo con le gomme termiche. La neve ha ricoperto anche Pietralunga, dove di fatto è stata sospesa la raccolta differenziata porta a porta, che “riprenderà regolarmente non appena le condizioni meteo lo permetteranno”. Sulla SP 106, al Valico del Perrubbio (prima foto da sx) – strada di collegamento tra Città di Castello e Pietralunga – gli spazzaneve sono tuttora in azione. Anche qui si passa solo con le termiche.