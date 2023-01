Neve ad Assisi, fioccano disagi | Tra guasti e zone isolate, c'è anche chi si diverte - Foto e video - Tuttoggi

Nel centro storico nella maggior parte delle strade ci sono una decina di centimetri di neve, inclusa Piazza del Comune che è una lastra di neve e ghiaccio. Appena fuori le mura non va meglio: “Nella zona Ivancich (una di quelle citate dal sindaco, ndr) non si è visto nessuno alle 14.00 devo stare al Silvestrini chiamerò i vigili!”, uno dei commenti. Tra l’altro nella stessa zona sono caduti diversi rami degli alberi e lo spazzaneve è passato solo fino a porta Cappuccini, nel resto della zona è stato versato del sale.

Numerosi i genitori che segnalano “alunni bloccati a scuola” e che “Busitalia ha assicurato il servizio anche se stanno montando le catene e potrebbero esserci ritardi”; in diversi però aggiungono che gli alunni stanno scendendo a piedi verso Santa Maria degli Angeli. E segnalazioni arrivano anche da Santa Maria degli Angeli: sono diverse le strade piene di neve, inclusa la centralissima via Patrono d’Italia di cui il Comune ha mandato a mezzo stampa una foto.

Non va meglio nelle frazioni e nelle zone di montagna: a Palazzo i residenti hanno chiamato per chiedere sale e spazzaneve e si sono sentiti rispondere che i mezzi sono impegnati nelle zone di montagna, da dove però i residenti segnalano non solo che ci sono intere zone isolate, ma che gli spazzaneve non passano e per questo potrebbero intervenire i pompieri per portare la spesa alle zone isolate. Al danno si aggiunge la beffa, visto che in diverse zone di montagna mancherebbe anche l’energia elettrica. Per segnalazioni di emergenze si ricordano i numeri: Polizia Locale al numero verde 800541316 o al 075/812820, Comune di Assisi al numero 329/2609421