Neve a Castelluccio, rischio isolamento - Tuttoggi

Come da previsioni meteo da questa mattina nevica sulla catena montana dei monti Sibillini, fino all’altopiano di Castelluccio di Norcia.

La fitta nevicata e il vento forte stanno creando difficoltà nel raggiungere la frazione del principale comune della Valnerina. Se le condizioni meteo non cambieranno, il borgo resterà con ogni probabilità isolato nelle vie di accesso.

La webcam posizionata tra le case del piccolo borgo terremotato continua a inviare immagini in streaming, testimoniando le condizioni meteo avverse.

In questi giorni di feste natalizie e in cui anche l’Umbria è in “zona rossa” le attività commerciali di Castelluccio sono comunque tutte chiuse.

Foto dalla webcam di Scenaridigitale