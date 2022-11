Neuropsichiatria infantile, "A Terni occorre fare di più": Forza Italia presenta atto di indirizzo - Tuttoggi

“Il centro, istituito dalla regione nel 2014, è un presidio fondamentale per il supporto delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi con la sindrome ADHD; negli anni, infatti, ha messo in campo, avvalendosi della collaborazione di validi neuropsichiatri Infantili e di psicologi cognitivo-comportamentali, strategie e percorsi terapeutici fondamentali per la cura della sindrome, come il parent training, il teacher training, il coping power program. Ad oggi, inoltre, è l’unico centro in Umbria autorizzato alla dispensa del presidio farmacologico per tale disturbo”.

Forza Italia: “Gli avvicendamenti dei neuropsichiatri infantili e degli psicologi hanno causato notevoli difficoltà alle famiglie e ai giovani pazienti“

“Purtroppo – continuano i consiglieri di Forza Italia – dal 2018 la struttura ha subito numerosi e frequenti avvicendamenti dei neuropsichiatri infantili e degli psicologi, che hanno causato notevoli difficoltà alle famiglie e ai giovani pazienti. Mancate riassegnazioni, riassegnazioni lente, sospensione di alcuni servizi essenziali e delle terapie riabilitative, difficoltà nel rinnovo dei piani terapeutici per la somministrazione dei farmaci”: sono queste, in sostanza, le problematiche individuate dai consiglieri ternani.

“Senza contare – insistono – l’enorme disagio per i ragazzi, che ogni volta devono ricominciare un nuovo percorso e instaurare un nuovo rapporto di fiducia. Infine, ad aggravare ulteriormente la situazione, caratterizzata negli ultimi tre anni da una costante carenza degli psicologi cognitivo-comportamentali a suo tempo individuati e mai sostituiti, concorre il mancato rimpiazzo, dallo scorso giugno, del neuropsichiatra uscente“.

“Avviare un’interlocuzione con l’assessorato regionale alla Sanità e con la Usl 2”

“Per questi motivi – concludono i consiglieri di Forza Italia – abbiamo presentato un atto di indirizzo con cui chiediamo al sindaco e alla giunta di verificare e rendere note le motivazioni che hanno portato a tutto ciò. E’ importante avviare un’interlocuzione con l’assessorato regionale alla Sanità e con la Usl 2, nel tentativo di migliorare l’operatività e la funzionalità del reparto di neuropsichiatria infantile”.