Nestlé, Valerio D’Ovidio a capo della struttura commerciale

Nestlé Italiana ha scelto Valerio D’Ovidio come nuovo Head of Corporate Sales.

Valerio D’Ovidio, classe 1971, nato a Roma e laureato in Economia e commercio, è sposato e ha due figli.

Inizia la sua carriera in Nestlé nel 2003 quando, dopo aver maturato diverse esperienze in aziende del settore alimentare, diventa National Key Account Manager del canale Grocery di Purina. Successivamente, ricopre l’incarico di Sales Area Manager e, nel 2007, arricchisce la sua esperienza in Purina con la nomina a National Sales Manager, contribuendo in maniera significativa alla crescita di un business divenuto nel tempo uno dei driver strategici del Gruppo.

Nel 2014 si unisce al team Vendite di Nestlé Italiana in qualità di Group Sell Out Manager, guidando un gruppo di circa 80 persone, con l’obiettivo di garantire la distribuzione e la visibilità dei prodotti e dei marchi nei diversi canali. Nel 2016 il Gruppo lo nomina Channel & Customer Sales Manager affidandogli la responsabilità di definire le strategie commerciali dei diversi brand e di coordinare le partnership commerciali sia a livello nazionale che internazionale con i diversi clienti. Nelle numerose esperienze all’interno del Gruppo, Valerio ha guidato con grande determinazione e successo importanti progetti di sviluppo e innovazione, assicurando la crescita dei marchi Nestlé.

L’incarico

Con la nuova nomina, Valerio continuerà a coordinare la piena integrazione delle reti di vendita, presidiando sia i canali tradizionali che le nuove piattaforme per cogliere e valorizzare le opportunità derivanti dai continui cambiamenti nei comportamenti d’acquisto e nelle esigenze dei consumatori. La sua solida esperienza nel settore vendite, unita alla profonda conoscenza del mercato, potranno contribuire in maniera sostanziale alla crescita del Gruppo in un momento sfidante come quello attuale.

Valerio D’Ovidio subentra in questo ruolo a Stefano Borghi, chiamato dal Gruppo ad assumere il ruolo di Head of Sales per l’Europa, Medio Oriente e Nord Africa, e riporterà direttamente a Marco Travaglia, Presidente e AD di Nestlé Italia & Malta.