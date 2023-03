Neonato muore nel sonno, comunità sconvolta ed eventi annullati

La notizia è arrivata prima in modo frammentario a Passignano, poi l’entità della tragedia è apparsa più chiara con il passare delle ore, gettando nello sconforto l’intera comunità. La famiglia del piccolo, che vive nella frazione di Trecine, è molto conosciuta. Il papà, Daniele, è anche un rematore del Palio delle Barche. Visto il grave lutto, l’amministrazione comunale ha deciso di annullare tutti gli eventi in programma in questi giorni, a partire dalle iniziative di inaugurazione del nuovo lungolago che sarebbero dovute iniziare questa mattina con una conferenza stampa e proseguire sabato con festa e musica.

Il sindaco Sandro Pasquali sin da subito si è attivato con l’ambasciata italiana per il rientro della salma ed è in contatto con la famiglia per dare loro supporto.