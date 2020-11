Nell'ospedale di Pantalla, tra nuovi pazienti, i 100 curati e il medico in pensione rientrato in servizio

Ad un mese dalla seconda ondata del Coronavirus, sono 100 i pazienti guariti e dimessi dall’ospedale di Pantalla. Che nella prima fase dell’emergenza, da unico Covid Hospital della regione, aveva gestito 153 malati. Un mese fa sono iniziati nuovamente i ricoveri Covid-19 con la disponibilità di 40 posti letto per malati a bassa e medio-alta intensità clinica. In un solo mese sono stati 145 i pazienti Covid ricoverati, di cui appunto 100 già dimessi. Le cure per coloro che vengono colpiti pesantemente dal Coronavirus e che, per l’età o altre patologie sono arrischio, risultano infatti particolarmente lunghe. Fattore che aumenta il livello di occupazione degli ospedali.

Pantalla, stop al pronto soccorso

I servizi che restano: orari e modalità

I nuovi posti letto Covid

L’ospedale di Pantalla si appresta ad accogliere altri pazienti Covid, il cui numero potrà salire fino a 90.

“Il flusso di ricoveri – spiega il direttore medico di presidio Teresa Tedesco – è significativamente aumentato rispetto alla prima ondata. Ed è destinato ad aumentare ancora visto che, a seguito del Piano regionale di Salvaguardia sono stati aggiunti altri 40 posti letto per malati a bassa e medio-alta intensità clinica e 10 posti di terapia subintensiva che saranno gestiti dai medici intensivisti dell’unità operativa di anestesia diretta dal dottor Francesco Ciocca ”.

“Le cento dimissioni ad oggi – spiega il direttore del Covid Hospital Ugo Paliani – rappresentano un risultato importante sia per quanto riguarda la mortalità che per quanto concerne il carico sugli ospedali”.

Frigieri, pneumologo in pensione in campo per la lotta al Covid

L’equipe del Covid Hospital di Pantalla può anche contare sulla presenza, come nella prima ondata, del dottor Luigi Frigieri, pneumologo in pensione che, oltre a garantire la gestione clinica ottimale ai pazienti affetti da grave insufficienza respiratoria, sta gestendo la formazione sul campo del personale dell’equipe multidisciplinare e del personale infermieristico e Oss.