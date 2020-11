Nell’auto con tre ragazze: multe anti Covid per 1.600 euro

La polizia municipale ha fermato a Fontivegge un’auto guidata da un giovane con tre ragazze a bordo. Amiche, non congiunte, come hanno appurato i vigili. E per giunta non residenti a Perugia. Per tutti e quattro è scattata la multa per violazione dei divieti Covid: 400 euro ciascuno, ridotti a 285 se pagheranno entro cinque giorni.

Festa nel locale con 14 persone

Multa anche per un afromarket. All’interno la polizia municipale ha trovato una festa con 14 persone, tra i quali diversi bambini. Senza alcun timore dei contagi da Covid, né, evidentemente, dei controlli.