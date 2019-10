Nell’Alta Marroggia cambia la raccolta differenziata, tutte le novità

Cambiano le modalità della raccolta differenziata nella zona dell’Alta Marroggia, come annunciato nei mesi scorsi dalla Vus. Spariranno infatti i bidoni stradali dell’indifferenziata e i cittadini saranno dotati sia di questo tipo di bidoni che di quello per l’organico.

Le consegne del nuovo tris e del mastello dell’organico sono iniziate nei giorni scorsi e a partire dai prossimi mesi sarà avviata dalla Valle Umbra Servizi la raccolta dell’organico e dell’indifferenziata porta a porta nelle zone di San Giovanni di Baiano, Baiano e San Martino in Trignano. I cassonetti attualmente presenti comunque non verranno tolti fin quando non sarà terminata la distribuzione dei nuovi contenitori.

Saranno circa 3000 le utenze coperte dal servizio che, come annunciato dalla VUS nel materiale informativo distribuito nelle aree interessate, servirà per “aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata”.

Per fornire informazioni sia sulla nuova modalità di raccolta, sia relativamente all’attivazione del servizio, saranno allestiti due punti informativi: sabato 12 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18, davanti al supermercato Coop di San Giovanni di Baiano e domenica 20 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, sarà nella piazza di Baiano.

Nel mese di ottobre (sabato 12, 19 e 26) saranno inoltre aperti gli uffici di Valle Umbra Servizi della sede di Santo Chiodo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per la contrattualizzazione delle utenze.

