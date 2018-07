Nella notte grave incidente a Magione

Grave incidente per un motociclista, che poco prima della mezzanotte di martedì, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando in località Terrioli, in direzione Magione, sulla strada parallela al Raccordo Perugia-Bettolle.

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti. Il motociclista è stato trasportato in gravi condizioni, con un codice rosso, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco, sono intervenute anche le forze dell’ordine, per effettuare i rilievi utili a stabilire le cause dell’incidente.

Stampa