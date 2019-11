Nek in concerto ad Orvieto, divieto di sosta a corso Cavour

Il cantante Nek in concerto domani sera (mercoledì 6 novembre) al Teatro Mancinelli di Orvieto e per l’occasione sono previste delle limitazioni stradali a corso Cavour.

Il Settore Vigilanza del Comune di Orvieto ha infatti disposto la seguente ordinanza relativa alle operazioni di smontaggio dell’imponente allestimento che, come è noto, caratterizza il nuovo tour “Il mio gioco preferito – European tour” di Nek il quale terrà il suo concerto-evento sul palcoscenico del Teatro Mancinelli di Orvieto, mercoledì 6 novembre alle ore 21.

Poiché tutto Corso Cavour è già disciplinato a divieto di sosta 0-24, l’ordinanza prevede che:

– dalle ore 20.00 di mercoledì 06 novembre fino alle ore 08.00 di giovedì 07 novembre 2019 è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli su tutto Corso Cavour, da Piazza Cahen fino al Teatro Mancinelli, per consentire il transito e lo stazionamento dei mezzi necessari al carico delle strumentazioni dopo il Concerto.

– Una volta terminate le operazioni, l’Associazione TEMA, attraverso proprio personale, dovrà provvedere alla scorta dei mezzi proseguendo per Corso Cavour fino a Piazza della Repubblica in uscita su Via Garibaldi e Strada di Porta Romana.

