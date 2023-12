"Nei miei panni", parte il nuovo progetto dell'associazione Peter Pan - Tuttoggi.info

Il progetto si inserisce in un programma più ampio di inclusione sociale e di conoscenza della disabilità per tutto il corso del 2024

L’Associazione Peter Pan di Spoleto, che da oltre venti anni si occupa della “diversabilità”, dà ufficialmente il via al progetto “Nei miei panni”, rivolto ai bambini delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie. Si inizierà l’11 dicembre prossimo con gli alunni della Scuola primaria Le Corone, per poi proseguire con altre scuole del comprensorio spoletino.

Come suggerisce il titolo, il progetto ha l’obiettivo di stimolare la sensibilità e l’empatia nei confronti degli altri, soprattutto verso i più fragili, articolandosi attraverso un ciclo di tre incontri di due ore ciascuno.

A guidare i bambini in questo percorso una psicologa esperta, la dott.ssa Sara Urbani. “Compatibilmente con l’età degli studenti – chiariscono gli organizzatori – saranno attivati laboratori che consentiranno di sperimentare in prima persona alcuni tipi di disabilità cognitiva, sensoriale o motoria in un contesto di gioco, mettendosi realmente per la prima volta nei panni dell’altro”.

Comprendere la disabilità non è semplice, ma attraverso giochi dinamici e discussioni guidate sarà sicuramente più facile riuscire a far conoscere questo mondo.

“Si tratta di piccoli approcci con il tema della diversità – concludono gli organizzatori –. Ci auguriamo che possano aiutare i partecipanti ad abbattere diffidenza e paura che inevitabilmente si manifestano verso ciò che non si conosce”.

Il progetto si inserisce in un programma più ampio di inclusione sociale e di conoscenza della disabilità che l’associazione ha formulato per tutto il corso del 2024. Il primo appuntamento del nuovo anno sarà la “Cena al Buio”, una vera e propria esperienza sensoriale in cui gli ospiti, in questo caso adulti, si troveranno in una sala completamente oscurata e dovranno così risvegliare gli altri sensi per riscoprire il vero sapore del cibo.

L’evento, programmato per il 20 gennaio 2024 è stato organizzato in collaborazione con la UICI Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Perugia, il Rotaract Club Spoleto e il Lions Club Spoleto.