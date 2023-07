Navette gratuite per Rasiglia per il resto dell’estate

Un servizio importante per la "Venezia dell'Umbria" e tutta la Valle del menotre

Busitalia (Società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) ha attivato, in collaborazione con il Comune di Foligno, un servizio navetta gratuito per Rasiglia e i borghi della Valle del Menotre. Dal 29 luglio al 3 settembre, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare le bellezze della cittadina umbra, conosciutaper i suoi mulini ad acqua risalenti al XIII secolo, in modo conveniente e sostenibile senza doversi preoccupare della guida o del parcheggio.

I dettagli

Il servizio navetta gratuito è attivo ogni sabato e domenica dal 29 luglio al 3 settembre. 18 corse al giorno A/R dalle 9 alle 19 per la tratta Colfiorito-Rasiglia; 36 corse A/R dalle 9 alle 19 per la tratta Casenove-Rasiglia e 10 corse A/R dalle 9 alle 20 per la tratta Foligno-Rasiglia. Inoltre, saranno attivi servizi speciali anche il 14 e il 15 agosto, per consentire a tutti i viaggiatori di partecipare alle festività di metà agosto.

Maggiori dettagli sul servizio sono disponibili su www.fsbusitalia.it. La partenza delle navette per Rasiglia è prevista da Colfiorito.