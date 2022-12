Natale, Vescovo di Terni "Messaggio di pace e accoglienza" - Tuttoggi

Terni, tutto pronto per il Natale della Diocesi. Ecco il programma degli appuntamenti religiosi del vescovo Soddu

Un Natale che porti speranza, che faccia partecipi tutti, in modo particolare le persone sole, sofferenti, malate e bisognose, i giovani e le famiglie della gioia e dell’amore di Dio. È il Natale che la chiesa diocesana si appresta a vivere nella fraternità e solidarietà con diversi e significativi eventi religiosi, dalle celebrazioni prenatalizie in fabbrica, alla visita del vescovo Soddu ai malati e operatori sanitari in ospedale a Terni, alla visita ai detenuti della Casa Circondariale di Terni, all’incontro con associazioni e movimenti ecclesiali per condividere un momento di preparazione al Natale e per uno scambio augurale.

“Natale messaggio di pace”

“Il messaggio di pace, fraternità, solidarietà, condivisione, accoglienza che scaturisce dal Natale del Signore Gesù – ricorda il vescovo Francesco Antonio Soddu nel messaggio augurale – lungi dall’essere una nenia che si ripete puntuale ogni anno, trova nei singoli, nelle famiglie, nei gruppi e nelle associazioni un luogo visibile e tangibile in cui la Buona Notizia possa tradursi in presenza reale nella quotidianità, nelle nostre città, nella nostra Diocesi, promuovendo il bene e il benessere di tutti, specie dei poveri nei quali Gesù si identifica con maggiore verità”.