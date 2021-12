Natale di Parrano, concerti e spettacoli fino al 6 gennaio - Tuttoggi

Parrano si prepara a festeggiare il Natale: concerti e spettacoli per i più piccoli, e non solo, dal 18 dicembre al 6 gennaio 2022.

“Natale in piazza” per i più piccoli

Sabato 18 dicembre, dalle 15.00, in piazza della Repubblica, appuntamento con “Natale in piazza”, un pomeriggio dedicato ai più piccoli con canti e giochi, realizzato in collaborazione con la scuola Sante De Sanctis di Parrano e a cura dell’associazione Plus Ultra.

Il 26 dicembre Musici Viatores in concerto con strumenti antichi e canzoni natalizie

Domenica 19 dicembre, invece, si terrà “La Magia del Borgo”; alle ore 18.00 sarà possibile assistere a un concerto nella Chiesa di Santa Maria Assunta. Il 26 dicembre, poi, a Cantone, “Natività”, un omaggio al presepe. A seguire il concerto dei Musici Viatores, con strumenti antichi e canzoni natalizie della tradizione, alle Cantine di Cantone. Zufoli, zampogne, tamburi e viole allieteranno il pomeriggio di Santo Stefano, grazie alla Pro Loco di Cantone e Borgo Consapevole.

Il 6 gennaio, infine, alle ore 16.00, nella chiesa delle Grazie “Prendi pure la luce nel tuo cuore”, un concerto di canzoni natalizie con il soprano Naho Yokoyama.