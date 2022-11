Il Natale a Città di Castello si "accende" il 3 dicembre | In programma 50 eventi in un mese - Tuttoggi

Ma non è finita qui perché gli eventi continuano con i laboratori sul Natale e i giochi in Pinacoteca comunale, in Biblioteca, al Centro Tradizioni Popolari e al Museo Malakos, oltre all’esibizione di Castello Danza e della Scuola comunale Puccini (17 dicembre) al Teatro Degli Illuminati e i concerti musicali della Filarmonica Puccini e della corale Marietta Alboni. Da non perdere, infine, le visite guidate nel centro storico e l’animazione e i mercatini a Trestina e Cerbara.

“In un periodo di difficoltà generalizzata, la risposta dell’amministrazione comunale è quella di investire su un Natale vivo e ricco di attrazioni, per chiamare a raccolta i cittadini e attrarre turisti, dimostrando la nostra vicinanza a commercianti e ambulanti e al mondo della cultura, puntando su un programma capace di valorizzare centro storico e frazioni, con l’attenzione ai consumi energetici ma anche al giusto spirito natalizio che non può mancare”, hanno dichiarato stamattina (28 novembre) l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, presentando il cartellone di “Natale in Città” 2022-2023.

Ufficialmente il Natale tifernate comincerà sabato 3 dicembre alle 18, con la tradizionale accensione delle luminarie e continuerà fino all’Epifania (e oltre), con la Befana volante in piazza Gabriotti (venerdì 6 gennaio) e i laboratori per bambini al Centro Tradizioni Popolari (domenica 8 gennaio). “Tutte le iniziative sono state studiate per offrire divertenti momenti di ritrovo e piacevoli occasioni per lo shopping natalizio”, ha sottolineato Guerri, rimarcando “l’importante collaborazione con il Consorzio Pro Centro del presidente Cristian Braganti e i commercianti di tutta la città, ma anche la positiva sinergia con gli operatori del mercato e la Federazione Italiana Venditori Ambulanti del presidente regionale Mauro Fortini, nel solco del comune impegno per promuovere e valorizzare la città e il suo tessuto economico”.

Nel corso della conferenza Guerri e Botteghi hanno evidenziato l’attenzione al contenimento dei costi energetici, con le luminarie a led a basso consumo e il contingentamento dell’accensione delle decorazioni, limitata ai momenti di maggiore frequentazione dei luoghi pubblici cittadini.

Il cartellone completo e gli aggiornamenti potranno essere consultati in tempo reale (tra qualche giorno) durante tutto il periodo delle festività sul portale istituzionale “Città di Castello Turismo”, sul sito web del Comune o sui canali social dell’ente.

Nel ringraziare l’amministrazione comunale “per aver deciso di non rinunciare all’illuminazione del centro storico e alla formula classica del Natale in città” il presidente del Consorzio Pro Centro Braganti ha testimoniato la soddisfazione per “il cartellone di eventi che caratterizzerà il cuore della città e richiamerà visitatori in tutte le vie e le piazze dove c’è un’attività commerciale. Nonostante le difficoltà e le incertezze che viviamo quotidianamente faremo tutto il possibile perché le famiglie si sentano accolte, perché cittadini e turisti possano vivere appieno lo spirito natalizio e approfittare delle opportunità che offre il nostro tessuto commerciale”.