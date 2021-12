Natale a Bevagna, ecco tutti gli eventi in programma

Coinvolte tutte le associazioni e le Gaite, che apriranno le proprie botteghe

Il Natale di Bevagna è ricco di imperdibili appuntamenti. È iniziato, già dai primi giorni del mese di dicembre, il fitto cartellone di eventi che sta portando nelle vie del centro e dei borghi la tipica, nonché magica, aria natalizia. Il Comune di Bevagna e le varie associazioni del territorio, infatti, hanno deciso di proporre a turisti e cittadini numerosi eventi per celebrare e accogliere al meglio le festività natalizie, i cui festeggiamenti sono stati interrotti lo scorso anno a causa della pandemia.

“La Magia della Tradizione, Natale a Bevagna e nei borghi”: è questo il titolo della rassegna, iniziata lo scorso 4 dicembre e che si concluderà il 9 gennaio 2022. Sono state numerose le realtà del territorio che, prendendo parte all’iniziativa, hanno reso possibile la realizzazione di un calendario ricco di appuntamenti, come ha sottolineato anche il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa: “Dopo un Natale senza eventi a causa della pandemia, quest’anno l’amministrazione ha lavorato sin dal suo insediamento di fine ottobre per creare le condizioni affinché il programma natalizio potesse creare un’ottima vetrina turistica per la città. I numeri di questi giorni confermano l’ottimo lavoro che Comune, associazioni e commercianti stanno proponendo. Dopo un’ottima estate, anche le presenze di queste festività confermano l’interesse delle persone nel visitare Bevagna”.

Per Marco Gasparrini, assessore alla cultura del Comune di Bevagna, “chi visiterà la città in questo periodo, la troverà diversa dal solito, più speciale. Grazie a tutte le associazioni, i commercianti e la parrocchia: tutte realtà che hanno contribuito a rendere unici i nostri eventi sia in centro storico che nei borghi di Bevagna”. Oltre alle associazioni e alle varie realtà di Bevagna e dei suoi borghi, infatti, anche i commercianti hanno giocato un ruolo importante. La loro collaborazione ha permesso di addobbare la città con più di 100 alberi lungo il centro storico. Le luminarie permetteranno invece di “accendere”, tutte le sere, le proiezioni nelle chiese di San Michele e San Silvestro. Il periodo invernale sarà inoltre l’occasione anche per la ripartenza della stagione teatrale, che raccoglierà anche gli spettacoli del Teatro stabile dell’Umbria. In più, giornate dedicate all’archeologia con visite guidate attraverso la storia di Bevagna. Ma la città delle Gaite si conferma anche il luogo adatto per le grandi produzioni di cinema e tv. In questo periodo Bevagna si sta trasformando in un set cinematografico a cielo aperto per ospitare il lungometraggio “Chiara” della Vivo Film, con oltre 100 persone impegnate nelle riprese.

Le botteghe delle Gaite

Tra le molteplici iniziative dedicate, alle quali hanno preso parte anche i borghi limitrofi, si segnala: “Artifices de la cittade de Mevania”, ovvero l’apertura (tutti i giorni, fino al 6 gennaio) delle botteghe delle Gaite (Cartiera, Cereria, Dipintore, Setificio). Ma anche il “Villaggio di Babbo Natale”, aperto nei fine settimana a Santa Maria Laurentia e il presepe vivente “Stella nova ‘fra la gente” (2 e 6 gennaio dalle 16 alle 19,30), a cura della parrocchia di San Michele Arcangelo. Nei borghi limitrofi sarà possibile effettuare il “trekking dei presepi”, da Capro a Torre del Colle passando per Castelbuono. Gli eventi si chiuderanno il 9 gennaio alle 17.30 quando, al teatro “Torti”, andrà in scena il concerto per il nuovo anno della Banda musicale “Città di Bevagna”.

Le informazioni

Per maggiori informazioni su “La Magia del Tradizione, Natale a Bevagna e nei borghi”, consultare il sito www.visit-bevagna.it oppure inviare un’email all’indirizzo di posta elettronica info@prolocobevagna.it o telefonare ai numeri 0742 361667; 379 2980055.

I patrocini



L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del comune di Bevagna e della Regione Umbria Assemblea legislativa, e grazie anche a “Proloco Bevagna”, “Il Mercato delle Gaite”, “Agape teatro”, “Banda Musicale Città di Bevagna”, “Centro Sociale di Capro”, “Associazione Proloco Torre del Colle”, “Proloco Cantalupo Castelbuono”, “Accademia di Bevagna”, “Istituto comprensivo statale Bevagna – Cannara”, “Parrocchia di S. Michele Arcangelo”, “Sistema Museo”, “Bevagna Bikers”, “Comitato Daniele Chianelli”, “Bevagna di Eccellenze”, “Strada del Sagrantino” e “Art Ballet”.

Il programma de “La Magia della Tradizione, Natale a Bevagna e nei borghi”

15 dicembre ore 21:00, “Stagione di prosa: smanie per la villeggiatura” a cura del Teatro Stabile dell’Umbria – Teatro Francesco Torti, Bevagna.

16-17-18 dicembre, Set cinematografico “Chiara” Riprese cinematografiche “Vivo Film” – Piazza Filippo Silvestri, Bevagna.

17 dicembre ore 21:00, “Parole di luce” Laboratorio esperienziale per adulti a cura di Sistema Museo e Gruppo Emergency Foligno – Biblioteca Comunale, Bevagna.

18 dicembre 16:00 – 18:30, “Il villaggio di Babbo Natale” a cura della Proloco di Bevagna e Commercianti – Santa Maria Laurentia, Bevagna.

18 dicembre 15:00 – 7:00, “Babbi Natale in bici” a cura di Bevagna Bikers – Canta Lupo, Torre del Colle, Bevagna.

19 dicembre – 9:00 20:00, “Mercatino di Natale” a cura della Proloco di Bevagna – Piazza Garibaldi e Piazzale Gramsci, Bevagna. 10:00 17:30 “Insieme per Donare” a cura della Scuola dell’Infanzia di Bevagna – Palazzo Lepri, Bevagna. 10:00 “Presentazione XVI Grande dizionario di Bevagna” a cura dell’Accademia di Bevagna – Palazzo Lepri, Bevagna. 12:00 “Concerto per ragazzi” a cura della Banda Musicale Città di Bevagna – Teatro Francesco Torti, Bevagna. 16:00-18:30 “Il villaggio di Babbo Natale” a cura della Proloco di Bevagna e Commercianti – Santa Maria Laurentia, Bevagna. 16:00 “FATTOAMANO! Laboratorio Creativo Natalizio” a cura di Sistema Museo – Museo Civico, Bevagna.

22 dicembre ore 20:30, “FESTA DI NATALE. Lezioni dimostrative” a cura di Art Ballet – Teatro Francesco Torti, Bevagna.

22-31 dicembre 10:00 19:00, “MOSTRA D’ARTE: L’amor che move il sole e l’altre stelle” a cura di Giuliana Baldoni– Santa Maria Laurentia, Bevagna.

24 dicembre 21:00, “Tombolata natalizia” a cura del Centro Sociale di Capro – Centro Sociale, Capro. 23:50, “SS. Messa nella notte santa” a cura della Parrocchia di San Michele Arcangelo– Chiesa di San Michele Arcangelo, Bevagna.

26 dicembre ore 17:30, “Concerto di Natale – La Magia di Walt Disney” a cura di Agape Teatro – Teatro Francesco Torti, Bevagna.

27 dicembre ore 21:30, “Concerto di Natale – La Magia di Walt Disney” a cura di Agape Teatro – Teatro Francesco Torti, Bevagna.

28 dicembre dalle 16:30, “Flashmob, Centro Percussivo” a cura della Banda Musicale della Città di Bevagna – Centro Storico, Bevagna.

29 dicembre ore 21:00, Nicola Pesaresi presenta “CHRISTMAS SAFARI SHOW” a cura della Proloco di Bevagna– Teatro Francesco Torti, Bevagna.

30-31 dicembre 9:00 20:00, “Mercatino di Natale” a cura della Proloco di Bevagna – Piazza Garibaldi e Piazzale Gramsci, Bevagna.

30 dicembre ore 17:30, “Tombolata per bambini” a cura della Proloco di Cantalupo-Castelbuono – Centro Polivalente, Cantalupo.

1 gennaio ore 16:00, “Tombola di Capodanno” a cura dell’Oratorio di San Michele Arcangelo – Piazza Filippo Silvestri, Bevagna.

2 gennaio 16:00 19:30, “STELLA NOVA ‘N FRA LA GENTE. Presepe Vivente Medievale” a cura della Parrocchia di San Michele Arcangelo – Centro Storico, Bevagna.

4 gennaio ore 21:30, “Stagione di Prosa: Buoni da morire” a cura del Teatro Stabile dell’Umbria – Teatro Francesco Torti, Bevagna.

5 gennaio ore 20:30, “Arriva la befana” a cura della Proloco di Cantalupo-Castelbuono – Centro Polivalente, Cantalupo.

6 gennaio 16:00 19:30, “STELLA NOVA ‘N FRA LA GENTE. Presepe Vivente Medievale a cura della Parrocchia di San Michele Arcangelo – Centro Storico, Bevagna.

7 gennaio ore 17:00, “Espressioni di: Montefalco Sagrantino Passito DOCG, degustazione guidata” a cura di “La Strada del Sagrantino”– Santa Maria Laurentia, Bevagna.

8 gennaio ore 17:00, “Proscenium Christmas con Fra Alessandro Brustenghi” a cura di Proscenium– Teatro Francesco Torti, Bevagna.

9 gennaio ore 17:30, “Concerto per il nuovo anno” a cura della Banda Musicale Città di Bevagna– Teatro Francesco Torti, Bevagna.