 Natale Assisi vince maxi finanziamento del Ministero | E per Capodanno gran concerto in piazza - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Natale Assisi vince maxi finanziamento del Ministero | E per Capodanno gran concerto in piazza

Redazione

Natale Assisi vince maxi finanziamento del Ministero | E per Capodanno gran concerto in piazza

Mer, 24/12/2025 - 12:18

Condividi su:

Il “Natale di pace, luce e incontro” vince e convince. Il Ministero del Turismo ha premiato il progetto assisano per queste festività natalizie, promosso dal Comune, con un finanziamento di 300mila euro in esito a bando pubblico a cui l’ente ha partecipato con successo. Si tratta di risorse legate al Fondo Unico Nazionale per il Turismo finalizzato a finanziare azioni innovative e sostenibili di promozione turistica con fondi gestiti direttamente dal Ministero.

default
default
default
default
default
default
default

 Il Comune – aderendo all’avviso con un piano firmato dall’ufficio Turismo e marketing territoriale – ha presentato domanda lo scorso settembre, proponendo l’esperienza di un Natale unico nel suo genere, fra tradizione e innovazione, teso a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale della città, i valori francescani e le eccellenze del territorio, promuovendo un messaggio di speranza nel mondo, attraverso spettacolari proiezioni luminose architetturali legate al tema della pace nell’arte contemporanea ed eventi destinati ad attrarre un pubblico ampio e trasversale. L’istanza è stata particolarmente apprezzata dal Ministero, che ha assegnato il massimo del contributo richiesto, pari cioè a 300mila euro, premiando in particolare la capacità di generare ricadute economiche e sociali positive sul territorio e di promuovere i flussi turistici diversificando e destagionalizzando l’offerta. “Assisi – si legge in una nota dell’ente – è l’unico Comune della provincia di Perugia ad aver ottenuto tale finanziamento, a fronte di soltanto due città in tutta l’Umbria. Siamo orgogliosi e soddisfatti – sottolineano Valter Stoppini e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo di Assisi – del risultato raggiunto e del fatto che il Ministero abbia riconosciuto, valorizzato e premiato il Natale ad Assisi, che rappresenta ormai un prodotto culturale e turistico di alto livello, punto di riferimento in tutta Italia. Ringraziamo l’Ufficio e il personale che ha costruito il progetto e che lavora sempre con grande passione, dedizione e professionalità”.

E proprio il videomapping pacifista farà da sfondo al fine e inizio anno in musica della grande festa gratuita di Capodanno in Piazza del Comune la sera del 31 dicembre 2025: ad animare la serata la “Antonio Ballarano band”, che proporrà dalle ore 22.00 un viaggio nel mondo della musica leggera attraversando tutto il ‘900, dai vecchi swing made in Italy al cantautorato popolare, con i brani più significativi, le melodie più suggestive e i ritmi più incalzanti guardando anche alla world music. Sul palco, insieme al frontman Antonio Ballarano, Tiziano Fioriti al sax e cori, Antonio Ruvo alle chitarre, Fabio Giusto al basso e cori, Gianni Maestrucci alle percussioni, Michele Fondacci alla batteria, direzione artistica di Juri Pecci.  

I festeggiamenti per il nuovo anno proseguiranno il 3 gennaio alle ore 18.00, con uno straordinario concerto gospel gratuito, nell’Abbazia di San Pietro. Ad esibirsi una “The Women of God”, formazione tutta la femminile composta da sei cantanti e tre musiciste. Il gruppo – proveniente dagli Stati Uniti e affermato in tutto il mondo – porta in scena grandi temi del gospel tradizionale e contemporaneo, brani dedicati al Natale e la musica delle protagoniste: Mahalia Jackson, Jolanda Adams, Sister Rosetta Tharpe. Ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili. Entrambi gli eventi sono organizzati dal Comune di Assisi, nell’ambito del ricco cartellone del Natale. Programma completo su www.visit-assisi.it.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Istituzioni

Dai banchi di scuola alle strade di Trevi: la missione civica di Retake Trevi

Foligno

Il presepe di S. Maria di Turrita a Montefalco, un gioiello in esposizione fino al 6 gennaio

Foligno

All’ospedale di Foligno arriva il supporto dei volontari della Croce Rossa

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Mers colpisce ancora, alert Oms: 19 casi e 4 morti nel 2025 di cui 2 su viaggiatori rientrati in Francia

Ultim'ora Italia

Ucraina, il piano in 20 punti di Zelensky per fermare la guerra: tutti i dettagli

Assisi

Natale Assisi vince maxi finanziamento del Ministero | E per Capodanno gran concerto in piazza

Ultim'ora Italia

Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 6,1 nel Sud-est

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!