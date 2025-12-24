Natale Assisi vince maxi finanziamento del Ministero | E per Capodanno gran concerto in piazza - Tuttoggi.info

Il “Natale di pace, luce e incontro” vince e convince. Il Ministero del Turismo ha premiato il progetto assisano per queste festività natalizie, promosso dal Comune, con un finanziamento di 300mila euro in esito a bando pubblico a cui l’ente ha partecipato con successo. Si tratta di risorse legate al Fondo Unico Nazionale per il Turismo finalizzato a finanziare azioni innovative e sostenibili di promozione turistica con fondi gestiti direttamente dal Ministero.

default default default default default default default

Il Comune – aderendo all’avviso con un piano firmato dall’ufficio Turismo e marketing territoriale – ha presentato domanda lo scorso settembre, proponendo l’esperienza di un Natale unico nel suo genere, fra tradizione e innovazione, teso a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale della città, i valori francescani e le eccellenze del territorio, promuovendo un messaggio di speranza nel mondo, attraverso spettacolari proiezioni luminose architetturali legate al tema della pace nell’arte contemporanea ed eventi destinati ad attrarre un pubblico ampio e trasversale. L’istanza è stata particolarmente apprezzata dal Ministero, che ha assegnato il massimo del contributo richiesto, pari cioè a 300mila euro, premiando in particolare la capacità di generare ricadute economiche e sociali positive sul territorio e di promuovere i flussi turistici diversificando e destagionalizzando l’offerta. “Assisi – si legge in una nota dell’ente – è l’unico Comune della provincia di Perugia ad aver ottenuto tale finanziamento, a fronte di soltanto due città in tutta l’Umbria. Siamo orgogliosi e soddisfatti – sottolineano Valter Stoppini e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo di Assisi – del risultato raggiunto e del fatto che il Ministero abbia riconosciuto, valorizzato e premiato il Natale ad Assisi, che rappresenta ormai un prodotto culturale e turistico di alto livello, punto di riferimento in tutta Italia. Ringraziamo l’Ufficio e il personale che ha costruito il progetto e che lavora sempre con grande passione, dedizione e professionalità”.

E proprio il videomapping pacifista farà da sfondo al fine e inizio anno in musica della grande festa gratuita di Capodanno in Piazza del Comune la sera del 31 dicembre 2025: ad animare la serata la “Antonio Ballarano band”, che proporrà dalle ore 22.00 un viaggio nel mondo della musica leggera attraversando tutto il ‘900, dai vecchi swing made in Italy al cantautorato popolare, con i brani più significativi, le melodie più suggestive e i ritmi più incalzanti guardando anche alla world music. Sul palco, insieme al frontman Antonio Ballarano, Tiziano Fioriti al sax e cori, Antonio Ruvo alle chitarre, Fabio Giusto al basso e cori, Gianni Maestrucci alle percussioni, Michele Fondacci alla batteria, direzione artistica di Juri Pecci.

I festeggiamenti per il nuovo anno proseguiranno il 3 gennaio alle ore 18.00, con uno straordinario concerto gospel gratuito, nell’Abbazia di San Pietro. Ad esibirsi una “The Women of God”, formazione tutta la femminile composta da sei cantanti e tre musiciste. Il gruppo – proveniente dagli Stati Uniti e affermato in tutto il mondo – porta in scena grandi temi del gospel tradizionale e contemporaneo, brani dedicati al Natale e la musica delle protagoniste: Mahalia Jackson, Jolanda Adams, Sister Rosetta Tharpe. Ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili. Entrambi gli eventi sono organizzati dal Comune di Assisi, nell’ambito del ricco cartellone del Natale. Programma completo su www.visit-assisi.it.

