Natale a Marsciano, appello per abbellire il centro | Premio al presepio migliore - Tuttoggi

Il vicesindaco Andrea Pilati esorta chi vive e opera nel centro storico cittadino a fare la propria parte, in occasione delle festività natalizie

Natale in centro a Marsciano, l’amministrazione invita i residenti a mettere addobbi e realizzare presepi con cui abbellire balconi e terrazzi che si affacciano sulla pubblica via

L’iniziativa dei residenti per abbellire le vie cittadine si affiancherà alle luminarie istallate dalle attività commerciali e al programma di iniziative promosso dalle associazioni e dall’amministrazione comunale

“Serve l’impegno corale di tutti, commercianti, professionisti e residenti, per dare colore al Natale in centro storico a Marsciano e fare, di vie e piazze, spazi decorosi e accoglienti da poter frequentare e dove prendere parte a iniziative ed eventi di cui si stanno facendo carico l’amministrazione e le associazioni culturali del territorio”. È il vicesindaco Andrea Pilati a esortare tutti gli attori che vivono e operano nel centro storico cittadino a fare la loro parte, in occasione delle festività natalizie, per valorizzarlo anche dal punto di vista estetico, con addobbi tematici capaci di contribuire all’attrattività turistica e commerciale di tutta l’area.

In particolare, l’amministrazione rivolge un invito ai residenti nel centro storico di Marsciano e alle attività professionali che hanno immobili le cui finestre affacciano sulla pubblica via, per abbellire gli spazi di loro proprietà con ghirlande, luci ed altri addobbi natalizi. A questo si aggiunge anche la richiesta di realizzare ed esporre, laddove possibile, piccoli presepi visibili dai passanti e di darne informazione all’amministrazione, inviando una mail a biblioteca@comune.marsciano.pg.it, la quale potrà così realizzare una mappatura di tutte le natività realizzate ed una cartellonistica che inviti a passeggiare per le vie e scoprire tutti i vari angoli del centro storico.

Altra richiesta, questa volta a tutti coloro che hanno addobbi natalizi in buono stato ma che non utilizzano più, è di donarli al Comune, portandoli presso la Biblioteca comunale, che potrà utilizzarli sempre per abbellire vie e piazze. Tutte iniziative, quindi, che andranno ad arricchire le installazioni di luminarie natalizie organizzate a cura dei commercianti con il contributo anche di alcuni imprenditori.