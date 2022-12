Natale a Castiglione, le iniziative nel week end intorno all’Albero sull’acqua più grande del mondo

La Regata di Ascanio

A dieci giorni dall’accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua e con all’attivo già migliaia di visitatori che hanno voluto sfidare il maltempo, dalle sponde lacustri di Castiglione del Lago sabato 17 dicembre, all’imbrunire, sarà possibile ammirare ancor più “Luci sul Trasimeno”, grazie ad una particolarissima e suggestiva iniziativa nell’ambito dell’evento. A Inaugurare l’ultimo weekend prenatalizio sarà infatti “La Regata di Ascanio”, un’uscita speciale sulle acque del Trasimeno in cui un turbinio di piccole imbarcazioni con le vele illuminate offrirà uno spettacolo unico, e quindi da non perdere, intorno al grande albero sull’acqua.

L’Associazione “Eventi Castiglione del Lago” e tutti i volontari che collaborano alla realizzazione dell’evento hanno studiato tutto nel dettaglio per rendere indimenticabile uno degli appuntamenti natalizi più importanti del panorama italiano, che si protrarrà con eventi e spettacoli fino all’8 gennaio.

Oltre alla regata luminosa, durante il fine settimana, ci sarà un momento molto importante per l’Associazione “Eventi Castiglione del Lago”: la cerimonia di ringraziamento alle oltre 60 aziende che hanno scelto di sostenere la folle “avventura” della realizzazione dell’Albero di Natale più grande del mondo in acqua. Le varie realtà partner saranno ricevute nelle stanze di Palazzo della Corgna, a partire dalle 16, dai membri dell’Associazione e dal sindaco Matteo Burico nel corso di una cerimonia in cui verranno consegnati appositi riconoscimenti. E’ certamente da sottolineare il grande slancio con cui decine di realtà economiche del territorio, e non solo, si sono rese disponibili ad offrire un contributo per portare tutti insieme Castiglione del Lago alla ribalta nazionale ed internazionale.

Lo “Spettacolo della Natività”

E che l’obiettivo sia stato centrato lo dimostrano non solo le presenze in città, grazie anche all’arrivo di ben 70 autobus di gruppi organizzati, ma anche la ribalta mediatica che ha portato nel borgo lacustre molte troupe televisive. Tra queste, le telecamere di Sky si sono concentrate sull’Albero e sull’originale Videomapping che all’interno della Rocca del Leone propone lo “Spettacolo della Natività”, una narrazione audiovisiva capace di coinvolgere lo spettatore con una proiezione immersiva sulle antiche mura su progetto e realizzazione di Int. Geo. Mod. Perugia. Martedì 20 dicembre prossimo, infatti, la puntata di “Una gita fuori porta” condotta dal giornalista David Romano, in onda su BFC Forbes, canale 511 di Sky (ma visibile anche al 61 di Tv-sat e sul canale 260 del digitale terrestre), sarà interamente dedicata a “Luci sul Trasimeno” per una diffusione che si preannuncia davvero notevole. A ciò si aggiungeranno le produzioni Rai che verranno annunciate, relativamente alla messa in onda, nei prossimi giorni.

Nel weekend in arrivo, intanto proseguono tutte le iniziative previste dal programma ufficiale presente sul sito internet www.lucisultrasimeno.it, dove potranno essere anche acquistati in prevendita i biglietti per l’accesso all’intero percorso. I ragazzi fino a 12 anni hanno garantito l’ingresso gratuito. Giova ricordare che tutti gli appuntamenti possono essere goduti con qualsiasi condizione metereologica essendo le attrazioni tutte fruibili anche in caso di pioggia, compreso l’apprezzatissimo Villaggio del gusto, in cui è possibile assaggiare al coperto una vasta scelta di prelibatezze del territorio e di tipicità alimentari natalizie.