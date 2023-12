Natale 2023, a Lugnano in Teverina torna il Presepe Vivente - Tuttoggi.info

Le rappresentazioni, a ingresso gratuito, sono in programma, nel centro storico, per il 24 dicembre dalle 22,00 alle 24,00, per il 26 dicembre, dalle 17,30 alle 19,30, per il il 6 gennaio dalle 17,30 alle 19,30.

Torna anche quest’anno, a Lugnano in Teverina, il Presepe Vivente organizzato dall’associazione Clarc. Le rappresentazioni, a ingresso gratuito, sono in programma, nel centro storico, per il 24 dicembre dalle 22,00 alle 24,00, per il 26 dicembre, dalle 17,30 alle 19,30, per il il 6 gennaio dalle 17,30 alle 19,30.

“La straordinaria bellezza di questo Presepe Vivente – si legge in una nota del Comune – lo ha reso celebre anche fuori dai confini regionali. Si tratta in effetti di una rappresentazione che si afferma fra sacro e profano, fra spiritualità e tradizione, con oltre 20 scene che si articolano nel borgo con un centinaio di costumanti”.

Il presepe

Una rappresentazione della Natività ricreata per le vie del borgo con numerose scene di vita quotidiana dell’epoca, personaggi, strumenti, abiti, strutture che vengono ricostruiti e ricreati prestando massima attenzione ai dettagli. Una delle particolarità di questo presepe, inoltre, è la possibilità di degustare prodotti tipici all’interno del percorso.

I concerti

Altre importanti iniziative culturali faranno assaporare il Natale a Lugnano in Teverina. Molto attesi i due concerti natalizi: quello del 26 dicembre alle ore 18.30, preparato dal coro parrocchiale, che coinvolge anche i bambini delle scuole, e quello della Banda della Teverina previsto per il 30 dicembre alle ore 18,00 all’interno della chiesa Collegiata.