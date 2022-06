Nascosti nell’auto 20 ovuli di cocaina, arrestato e condannato

Nell’auto aveva nascosto 20 ovuli di cocaina. I carabinieri della Stazione di Marsciano hanno arrestato un 19enne di origini albanesi, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione, nel corso in un servizio di pattuglia nel territorio di Spina, hanno notato un’autovettura effettuare repentine manovre; hanno così deciso di seguire il veicolo e una volta raggiunta e fatta accostare, hanno proceduto ad un più approfondito controllo.

Il giovane alla guida è stato quindi sottoposto a perquisizione personale e veicolare, a conclusione della quale i carabinieri hanno appunto rinvenuto 20 ovuli in plastica contenenti cocaina per un peso complessivo di 16 grammi, procedendo inoltre al sequestro di 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Lo stupefacente, abilmente occultato all’interno della vettura, è stato trovato solo a seguito di una minuziosa verifica di tutte le parti del mezzo.