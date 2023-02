Nasconde mezzo chilo di cocaina all'interno del sedile dell'auto, arrestato 27enne - Tuttoggi

Tutto era iniziato con un normalissimo controllo alla circolazione stradale ma gli uomini dell’Arma, insospettiti dall’ingiustificato nervosismo del conducente e dalla sua provenienza da fuori regione, hanno deciso di procedere a più accurati accertamenti. A seguito di una meticolosa perquisizione dell’auto è stato trovato un grosso involucro, confezionato e nascosto in un apposito vano ricavato all’interno dell’imbottitura di un sedile. Una volta aperto i militari hanno potuto verificarne il contenuto: cocaina purissima.

L’uomo, terminate le formalità di rito, è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito al carcere di Perugia-Capanne. Questa operazione risulta alquanto importante per la realtà altotiberina, in quanto ha permesso di togliere dalla strada qualcosa come 12mila dosi di cocaina per un valore complessivo di mercato di circa 120mila euro.