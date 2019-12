Nasconde 15 piante di marijuana, minorenne tifernate affidato a comunità - Tuttoggi

Carabinieri e Polizia di Città di Castello hanno dato esecuzione ad una misura cautelare di collocamento in una comunità, emessa dal Tribunale dei Minori di Perugia, su richiesta del Pm titolare del fascicolo, a carico di un minorenne tifernate.



Le attività svolte dalle forze dell’ordine lo scorso novembre hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane indagato, per la detenzione ai fini di spaccio di 15 arbusti di marijuana per un totale di circa 300 grammi di stupefacente (sequestrati dai militari), lasciati in parte a essiccare in un campo in disuso della prima periferia e in parte nascosti in un borsone.

Altre indagini svolte dalla Polizia, sempre nel mese di novembre, hanno condotto gli agenti ad effettuare una perquisizione domiciliare nella casa del medesimo minore, dove sono stati trovati e sequestrati 51 grammi di marijuana e 31 di hashish. Ora il ragazzo, come detto, è stato affidato ad una comunità, a disposizione dell’autorità giudiziaria.