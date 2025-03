Nasce la CER Cooperativa Perugia Green Energy - Tuttoggi.info

Nasce a Perugia la “CER Cooperativa Perugia Green Energy”, promossa dalle associazioni Legacoop Umbria, Confindustria Umbria, Confartigianato Imprese Perugia e Foligno. Questa nuova comunità energetica rinnovabile si ispira al successo del progetto avviato a Terni pochi mesi fa, in cui dieci imprese locali hanno unito le forze per produrre, consumare e condividere energia pulita. L’obiettivo è chiaro: rafforzare l’autonomia energetica del territorio, coniugando sostenibilità e condivisione dei vantaggi per imprese e cittadini. La scelta di adottare la forma cooperativa non è casuale. Questo modello garantisce una gestione plurale, democratica e inclusiva dell’energia condivisa, permettendo a tutti i membri di partecipare attivamente alle decisioni e garantendo una giusta distribuzione dei benefici economici e ambientali sul territorio. Grazie alla collaborazione tra imprese, cittadini ed enti del territorio, le CER in forma cooperativa rappresentano un’opportunità concreta per accelerare la transizione energetica, promuovendo responsabilità economica e sociale e tutela ambientale. La proprietà e la gestione collegiale degli impianti di produzione, consente alle comunità locali di confrontarsi, dialogare e scegliere come creare un impatto positivo su questa opportunità.

Le imprese che hanno fondato questa nuova realtà sono: Gbm Società Cooperativa, Coop Umbria Casa, Cooprogetti Società Cooperativa, Gruppo Cooperative Agricole di Trevi Società Cooperativa Agricola, A Piccoli Passi Società Cooperativa Sociale, Energy Service Company Agroenergetica Srl, Soluzioni Società Cooperativa tra Professionisti, Novaproject Srl, Mauro Benedetti Spa, Artigianservizi Società a Responsabilità Limitata e Olivi Spa.

“Questi progetti – afferma il Presidente della Perugia Green Energy Nicola Stabile – sono il frutto di un importante lavoro di squadra, che valorizza la condivisione come strumento strategico per favorire lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica del territorio. Le comunità energetiche non sono solo un mezzo per produrre energia pulita, ma rappresentano anche un punto d’incontro tra produttori e consumatori, creando nuove opportunità di collaborazione e rafforzando il tessuto economico locale. Inoltre, costituiscono un elemento chiave in ottica di sostenibilità, aumentando la competitività delle imprese”.

Oggi più che mai, le comunità energetiche offrono un’alternativa concreta per contrastare la povertà energetica, migliorare l’autosufficienza nell’approvvigionamento e favorire la coesione sociale. La nascita di “CER Cooperativa Perugia Green Energy” dimostra il ruolo strategico delle associazioni imprenditoriali nello sviluppo di pratiche sostenibili e nella promozione del benessere delle comunità locali. In un periodo segnato dall’incertezza sui costi dell’energia, dovuta alla volatilità dei prezzi del gas, queste iniziative si configurano come strumenti in grado di garantire uno scudo per queste oscillazioni.

Lo sviluppo sostenibile impone sfide sempre più stringenti alle imprese di ogni settore, richiedendo strategie, azioni e investimenti significativi.

“La transizione energetica – conclude Federica Olivi vicepresidente della CER – comporta costi importanti, ma attraverso modelli cooperativi e strumenti di supporto adeguati è possibile trovare un equilibrio tra sostenibilità ambientale, crescita economica e competitività. Il successo delle comunità energetiche dimostra che la strada verso un futuro più verde e inclusivo passa per la collaborazione e la condivisione”.

Il 7 aprile a Terni le associazioni che hanno accompagnato il processo di costituzione delle CER cooperative di Perugia e Terni presenteranno queste esperienze concrete in un dialogo aperto con le amministrazioni pubbliche, il sistema imprenditoriale ed i cittadini. Questo evento è un’ulteriore tappa di animazione territoriale per passare dalle idee ai fatti concreti con l’obiettivo di creare opportunità a vantaggio per tutti.