Nasce "informagiovanicastello.it", sito web dedicato ai ragazzi tifernati - Tuttoggi.info

E’ arrivato “Informagiovanicastello.it”, un canale web del Comune di Città di Castello che parlerà ai ragazzi per orientarli con informazioni e notizie sulle opportunità che offrono scuola, formazione e lavoro, oltre a servizi, eventi culturali e sportivi, iniziative di volontariato e attività del territorio.

La piattaforma – che sarà online nei prossimi giorni – è pensata per una fascia di utenti compresa tra i 16 e i 32 anni e permetterà con una modalità intuitiva e veloce di partecipare alla vita pubblica, con la possibilità di esercitare una cittadinanza attiva e consapevole all’interno della comunità.

Sviluppato nel segno della partecipazione – coinvolti mondo del lavoro, Centro per l’Impiego Arpal Umbria, agenzie interinali, associazioni di categoria e scuole – il portale sarà interattivo: alle informazioni generali saranno aggiunte dai responsabili notizie che di volta in volta permetteranno ai giovani di sapere tutto quello che li circonda e che può intercettare i loro interessi. Il sito web sarà integrato con i canali social Instagram e Facebook. A gestire i contenuti sarà il Comune e il team di Dinamo Lab, società specializzata in soluzioni creative nell’ambito di animazione 3D, grafica, web agency, social media e stampa, a cui l’amministrazione tifernate ha affidato la realizzazione del sito internet.

La nuova piattaforma “Informagiovanicastello.it” – finanziata dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili – opererà nel territorio in coordinamento con gli altri Informagiovani online di Umbertide e San Giustino. “Il portale è un servizio che è stato costruito nel segno della partecipazione, con l’unico obiettivo di dare ai nostri giovani informazioni utili e nuove opportunità”, hanno sottolineato nella conferenza stampa di stamattina (17 settembre) l’assessore alle Politiche Giovanili Letizia Guerri e l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, insieme alla referente per le Politiche Giovanili tifernati Cristina Grilli.

“Abbiamo compreso che era forte l’esigenza di fornire ai nostri giovani informazioni a 360° tramite strumenti digitali, che conoscono meglio e utilizzano quotidianamente”, hanno spiegato Guerri e Calagreti, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali di San Giustino Enzo Franchi, del funzionario del Comune di Citerna Marco Pierini e dei rappresentanti di Arpal Umbria e agenzie interinali.

A parlare con entusiasmo dell’apertura di questo canale rivolto ai giovani sono stati Diego Innocentini, Giovanni Marini e Sofia Del Gaia di DinamoLab, che hanno sottolineato come “questa piattaforma offra un importante punto di riferimento per l’accesso a informazioni e consulenze su diversi ambiti, fondamentali per la crescita personale e professionale. L’obiettivo è mettere a disposizione uno spazio accogliente, dove i giovani possano fare domande e trovare risposte utili”.