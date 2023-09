Nasce il “Vibio d’oro”, premio che valorizza l'eccellenza umbra ispirato alla famiglia dei Vibi - Tuttoggi.info

La cerimonia di istituzione di questo riconoscimento è in programma domenica 10 settembre alla Rocca di Sant’Apollinare

Il Comune di Marsciano ha istituito, con il sostegno della Fondazione Perugia, il premio “Vibio d’oro”, finalizzato a valorizzare le eccellenze di quella parte del territorio umbro che si estende tra Perugia, il Trasimeno e la Media Valle del Tevere. Il nome del premio si ispira alla storia dell’antica famiglia dei Vibi, vissuta nell’attuale area nord del territorio comunale di Marsciano al confine con il territorio di Perugia.

La cerimonia di presentazione, in programma domenica 10 settembre 2023 presso la Rocca benedettina di Sant’Apollinare, è organizzata in collaborazione con la Fondazione Istituzione Agraria e le associazioni Amici di Sant’Apollinare e Vibio Treboniano Gallo. Con l’occasione della cerimonia sarà ricordata anche la ricorrenza dei 1.770 anni dalla morte di Gaius Vibius Trebonianus Gallus (206-253 d. C.) uno degli imperatori eletti durante il dominio dell’Impero Romano, del cui operato e fisionomia esistono varie attestazioni, a partire dalla statua in bronzo di epoca romana conservata al Metropolitan Museum di New York.

“Questo premio – spiega il sindaco Francesca Mele – prende spunto da una storia lunga oltre due millenni per tributare un riconoscimento a personalità, soggetti giuridici o associazioni che contribuiscono al prestigio e alla valorizzazione della società e del territorio in tre particolari ambiti: quello culturale-artistico, quello scientifico e dell’innovazione e quello ambientale e della sostenibilità. È una iniziativa alla quale il Comune di Marsciano tiene in modo particolare e per la quale voglio innanzitutto ringraziare la Fondazione Perugia, per il costante sostegno che dà alla crescita socioeconomica e culturale delle comunità e il professor Franco Cotana, il cui apporto di uomo di scienza e di profondo conoscitore della storia dei Vibi è e sarà prezioso per dare continuità e successo a questo riconoscimento”.

Il Vibio d’oro consiste in una statuetta che riproduce in scala la statua in bronzo dell’imperatore Trebonianus Gallus e verrà assegnato nei prossimi mesi da una giuria che comprende rappresentanti delle istituzioni ed esperti che operano in ciascuno dei tre ambiti di rilevanza del premio.

All’evento interverranno: Francesca Mele, sindaco di Marsciano, Andrea Pilati, vicesindaco di Marsciano con delega alla cultura, Antonio Bartolini, Vicepresidente della Fondazione per l’Istruzione Agraria, Franco Cotana, docente presso l’Università degli Studi di Perugia e direttore del Centro nazionale di ricerca sulle biomasse e Corrado Clini, docente universitario, dirigente pubblico e Ministro dell’Ambiente con il Governo Monti. A moderare l’incontro è Andrea Soldani, autore e regista televisivo.

La cerimonia di istituzione del premio sarà preceduta, a partire dalle ore 16.00, dalla passeggiata “Nella terra dei Vibi”, guidata da Daniele Pochini, che, con partenza dalla Rocca di Sant’Apollinare, attraversa questa parte del territorio comunale di Marsciano fino a Mercatello, dove sarà possibile visitare la Loggia dei Vibi prima di fare ritorno alla Rocca benedettina.

“Stiamo lavorando – commenta il vicesindaco Andrea Pilati – per fare del Vibio d’oro un riconoscimento prestigioso, coinvolgendo istituzioni e attori della società civile il cui apporto sarà decisivo e che ringrazio per la disponibilità e l’attenzione che stanno manifestando. C’è, in questo premio, una precisa vocazione a valorizzare quelle dinamiche di cambiamento positivo, di proattività verso il futuro che fanno la vera ricchezza di una comunità”.