Nasce il circolo di Rifondazione a Foligno - Tuttoggi.info

È nato il circolo “Carlo Giuliani” di Rifondazione Comunista a Foligno

Il 20 luglio 2025 non è solo un giorno, ma una memoria collettiva.



A 24 anni dall’omicidio di Carlo Giuliani a Genova durante il G8 del 2001, a Foligno nasce il circolo cittadino di Rifondazione Comunista che porta il suo nome.

Una scelta simbolica e politica: ricordare Carlo significa tenere viva la lotta per la giustizia sociale, per i diritti, per un altro mondo possibile ed oggi più che mai necessario.



Rifondazione a Foligno è storia ed è presente: radicamento e credibilità costruiti nel tempo, senza mai cedere sui temi fondanti del nostro impegno politico: lavoro, beni comuni, giustizia sociale, tra le nostre priorità.



Oggi più che mai per battere le politiche neoliberiste delle destre serve una cultura politica di alternativa, capace di leggere il presente con lucidità e di offrire soluzioni per contrastare dal basso la crisi, la precarietà, l’insicurezza nella nostra città e nel nostro territorio. Rifondazione intende ricostruire questo percorso politico, senza dogmatismi, ma anche senza ambiguità, in un confronto dialettico con le altre forze politiche che vorranno accettare la sfida collettiva di pensare una città più gentile, giusta e solidale.



Foligno ha bisogno di una sinistra che sappia farsi proposta, sappia organizzare speranza e conflitto. Noi ci siamo, con l’entusiasmo delle compagne e dei compagni che domenica scorsa hanno dato vita a questo nuovo spazio di riflessione per tutte e tutti.

