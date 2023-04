Nas nelle mense degli ospedali in Umbria, scattano 3 multe | Video

Il bilancio dell’attività dei Nas dell’Umbria nelle mense ospedaliere e affini fa parte della campagna di controlli effettuata in tutta Italia dai militari dell’Arma d’intesa con il ministero della Salute. Sono state verificate le condizioni igieniche e strutturali nonché l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie.

I controlli a livello nazionale hanno interessato 992 punti di cottura e preparazione pasti ubicati all’interno di altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private: 340 di questi hanno evidenziato irregolarità, pari al 34%, con l’accertamento di 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230 mila euro di sanzioni pecuniarie, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto e dell’uso di ambienti

privi di adeguata pulizia e funzionalità. Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti anche numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di maggiore rischio, quali superfici di lavoro, vassoi e acqua utilizzata per la preparazione dei pasti.

Come detto, la situazione in Umbria è apparsa positiva. Su 30 strutture controllate sono appunto appena 3 situazioni di non conformità, con l’emissione di altrettante multe. Diverse le anomalie invece in altre zone d’Italia, dove i Nas hanno chiuso 7 mense ospedaliere trovando in alcuni casi perfino blatte ed escrementi di roditori. Le irregolarità più gravi sono state riscontrate in Sicilia, in Lombardia, in Campania ed in Puglia.