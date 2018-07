Narnia Festival, vanno in scena il teatro, l’opera e la solidarietà

C’è spazio per il teatro, l’opera e la solidarietà nei prossimi appuntamenti del Narnia Festival, nel vivo della sua settima edizione. La kermesse, ideata e diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro, spazia tra diverse forme d’arte sul filo conduttore della musica e proporrà eventi fino a domenica 29 luglio tra Narni, Terni, Orvieto, Acquasparta, Amelia e San Gemini.

Lunedì 23 luglio alle 21.30 il teatro comunale Giuseppe Manini ospiterà ‘La figlia di Debussy’, spettacolo teatrale musicale nel centenario dalla scomparsa del compositore francese, tratto dal romanzo di Damien Luce, di e con Gaia Vazzoler (pianoforte), Claudia Natale (voce recitante) e con il soprano Claudia Toti Lombardozzi.

“Attraverso gli occhi di una bambina, la figlia di Debussy – ha spiegato Cristiana Pegoraro –, conosceremo la figura di un padre gigantesco, il più grande e rivoluzionario compositore di Francia, ma anche del ‘papino’ tanto amato. A un anno dalla morte di Debussy, la figlia decide di riviverne la memoria suonando ogni giorno la sua musica e raccontandoci, tra note e ricordi, la poesia della vita accanto a un uomo fuori dal comune”.

Nella giornata di martedì 24 luglio, alle 21.30, mentre a Sangemini, nella Chiesa di San Francesco, risuoneranno le note de ‘La chitarra attraverso i secoli’, un viaggio musicale da Bach ai ritmi brasiliani, nella cattedrale di Amelia andrà in scena ‘A night at the Opera’. Lo spettacolo vedrà la partecipazione straordinaria del baritono Christopher Maltmann dal Metropolitan di New York e proporrà le più belle arie d’opera da Mozart a Puccini, da Verdi a Bizet.

Arriva poi, mercoledì 25 luglio, alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni, ‘Cristiana & Friends’, un appuntamento molto caro al festival, voluto dalla stessa Pegoraro che da anni si dedica a sostenere diverse organizzazioni internazionali nelle loro cause umanitarie. Il concerto quest’anno sarà a favore della Fondazione Gigi Ghirotti Onlus, il cui scopo è favorire il miglioramento della qualità della vita delle persone malate di tumore e delle loro famiglie, e vedrà esibirsi Cristiana Pegoraro al pianoforte, Paolo Piomboni e Joseph Gold al violino, Luca Sanzò alla viola, Marit Sjödini al violoncello e Per Johansson al clarinetto.

Special guest dell’evento l’imitatrice e attrice Emanuela Aureli e il segretario generale del Coni Carlo Mornati che saranno insigniti del premio Narnia Festival-Leone d’argento alla carriera. Nell’ambito della serata la Fondazione Gigi Ghirotti onlus fregerà Narni del titolo di ‘Città del sollievo’.

Proprio a Narni nella Chiesa di Santa Maria Impensole o al San Domenico-Auditorium Bortolotti, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 18, si svolgono i concerti della serie ‘Classica Young’ di giovani artisti esordienti e degli allievi del campus internazionale di alto perfezionamento del Narnia Festival.

