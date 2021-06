"Narnia Festival 2021", il programma con tutti gli appuntamenti - Tuttoggi

Il "Narnia Festival 2021" è ormai alle porte; Cristiana Pegoraro e il Sindaco di Narni hanno presentato il cronoprogramma della decima edizione.

In arrivo la decima edizione del “Narnia Festival”, che verrà inaugurato il prossimo 20 luglio nell’Auditorium Bortolotti del Complesso San Domenico di Narni.

Nel corso di una conferenza stampa, questa mattina (22 giugno), Cristiana Pegoraro, direttore artistico del festival, e il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti hanno annunciato il programma dettagliato della manifestazione.

Narnia Festival, un mondo di evasione all’insegna del piacere

Un periodo difficile, a causa della pandemia, per le attività artistiche e culturali. Il “Narnia Festival 2021”, sarà dunque un’occasione per tornare ad assaporare il gusto della “normalità”. Un programma lungo e diversificato, infatti, quello di quest’anno, idoneo a soddisfare ogni tipo di palato; anche il più fine. Musica, danza, teatro, mostre, percorsi d’arte, attività culturali e corsi per giovani talenti: tutti elementi fondamentali per definire un mondo di evasione all’insegna del piacere.

Anteprime del festival

Il “Narnia Festival 2021” verrà preceduto da una serie di anteprime dedicate all’arte vocale e all’opera. Giovedì 24 giugno, presso il parco dell’Istituto Cardinal Guarino a Roma, “Un pianoforte sotto le stelle”, concerto della pianista Cristiana Pegoraro, in collaborazione con l’Accademia Musicale di Roma Capitale. Oltre a ciò, saranno una decina gli spettacoli che precederanno l’apertura del “Narnia Festival 2021”, tra cui: il concerto “Note e Racconti: Rossini, Beethoven, Chopin”, il 29 giugno presso Palazzo Petrignani, ad Amelia; le opere “Pietà” (in prima europea) e “Suor Angelica”, nei giorni 16 e 17 luglio al Teatro Comunale di Narni.

Il “Campus internazionale di alto perfezionamento”

Parallelamente, dal 30 giugno si svolgerà, a Narni, il “Campus internazionale di alto perfezionamento”. Circa 200 giovani talenti italiani e di molti Paesi del mondo frequenteranno una serie di corsi, masterclass e workshop di musica, canto, danza, coreografia e recitazione, tenuti da docenti di scuole molto note sia in Italia che all’estero.

“Narnia Festival”, prima settimana

Il 20 luglio, presso l’Auditorium Bortolotti, aprirà le danze il concerto “Destinazione… America!”. Mercoledì 21 luglio, invece, alle 19, al Piccolo Belvedere di Narni si terrà una pièce teatrale “Pirandello con vista, L’uomo dal fiore in bocca”; alle 21.30, a Piazza dei Priori “American blues and country”, in compagnia di due artisti americani. Giovedì 22 luglio, alle 21.30, presso l’Auditorium Bortolotti, “Mozart, il bimbo prodigio, ieri e oggi”. Sempre qui, venerdì 23 luglio, avrà luogo “Dialoghi d’amore sulle punte”: un omaggio alla diva della danza, Carla Fracci, insieme a Maria Rosaria Omaggio. Sabato 24 luglio, nel teatro comunale Manini di Narni “Beethoven vs Rossini”, il primo spettacolo interattivo di musica e teatro, da un format di Lorenzo Porzio. E ancora domenica 25, alle ore 12, al Teatro Comunale, “Lo Schiaccianoci, Tchaikovsky tra favola e realtà”, con i più piccoli dell’orchestra del “Narnia Festival”.

Programma della seconda settimana

Lunedì 26 luglio, il pubblico potrà assistere a “Jazz and Movies”. Martedì 27 luglio, a Sabaudia, sarà riproposto lo spettacolo “Destinazione…America!”. Mercoledì 28 l’appuntamento è al Museo Eroli di Narni per una visita guidata e un concerto esclusivo per dieci persone, “Le armonie del ghirlandaio”; alle 21.30 “Note a lume di candela” nella Chiesa di san Francesco, sulle note del pianoforte. Giovedì 29 luglio, al teatro Comunale “Viaggio Musicale attraverso emozioni, lotte e speranza”. Venerdì 30 luglio alle 17.00 “Sounds of Brasil”, all’auditorium Bortolotti; alle 21.30 a teatro con “Ce la farò anche stravolta”, con Emanuela Aureli. Sabato 31 luglio al San Domenico premiazioni delle “Olimpiadi della Musica”, concorso internazionale rivolto ai giovani. Il festival si concluderà domenica 1 agosto con “The best of Narnia Festival”, l’orchestra del “Narnia Festival” che include tutti i ragazzi dei corsi, tutti i maestri, Cristiana Pegoraro e il maestro Porzio.

“Il desiderio di proporre musica e arte dal vivo”

Insomma, “oltre quaranta concerti, spettacoli, mostre ed eventi – dichiara Cristiana Pegoraro – che rappresentano anche il nostro forte desiderio di tornare a proporre al pubblico musica e arte dal vivo, dopo la lunga pausa causata dalla pandemia”. Il sindaco De Rebotti, da parte sua, ha affermato: “desidero augurare a Cristiana Pegoraro un meritato successo per questa edizione del decennale, e confermo la disponibilità di tutta l’amministrazione comunale a continuare a collaborare per rendere il festival ancor più importante e famoso, in Italia e all’estero”.

Il “Narnia Festival 2021″ è organizzato dalla Narnia Arts Academy; patrocinato dalla Regione Umbria, dalla Camera di Commercio dell’Umbria, dalla Provincia di Terni, dal Comune di Terni, Amelia e Narni; realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, e della Fondazione CARIT.

(foto di repertorio)