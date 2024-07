Narni Sotterranea tra il 10% delle cose da fare migliori del mondo su TripAdvisor - Tuttoggi.info

Narni Sotterranea è tra il 10% delle cose migliori da fare nel mondo secondo le recensioni di TripAdvisor

Narni Sotterranea è stata inserita nel primo 10% delle cose da fare migliori del mondo sul noto sito di recensioni turistiche TripAdvisor: “L’ennesimo riconoscimento ad una nostra eccellenza. Complimenti a Narni Sotterranea“ – commenta il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli. “Ogni anni premiamo le strutture preferite dai viaggiatori in tutto il mondo, in base alle recensioni e ai punteggi ricevuti in 12 mesi. Vi siete aggiudicati uno dei primi posti grazie alle recensioni. Congratulazioni per la vincita”. Con questo messaggio Narni Sotterranea ha ottenuto la certificazione TripAdvisor che esalta una delle attrattive più suggestive del turismo in Umbria.