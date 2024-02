Narni, si masturba in centro: denunciato per atti osceni - Tuttoggi.info

Cittadino del Ghana denunciato dai Carabinieri di Narni: la segnalazione arrivata da una donna del posto che ha assistito alla scena

I Carabinieri della Stazione di Narni hanno deferito in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico un 25enne di origini ghanesi, regolare in Italia. Nella tarda mattinata dello scorso venerdì 2 febbraio, ai Carabinieri è giunta la segnalazione da parte di una donna del luogo, che aveva notato il giovane mentre era intento a masturbarsi in un vicolo del centro storico: l’immediato intervento di una pattuglia ha consentito di rintracciare il 25enne poco distante. Una volta identificato ed avuta certezza della corrispondenza del suo abbigliamento alla descrizione fatta dalla testimone, per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura ternana.