Narni, per la Corsa all’Anello sarà inaugurato il nuovo sistema di trasporto “Narni Link” - Tuttoggi.info

"Narni Link": il nuovo servizio di trasporto sarà inaugurato in occasione della Corsa all'Anello.

Al via dal 13 maggio il Narni Link, il nuovo servizio intermodale del Regionale di Trenitalia e Busitalia, con interscambio a Narni stazione, che rende più facile ed ecologico raggiungere il centro storico della cittadina medievale.

Una soluzione smart e sostenibile: è possibile viaggiare in treno, mezzo green per eccellenza, e percorrere l’ultimo miglio tra la stazione e il cuore della città umbra con moderni autobus a basso impatto ambientale da 25 posti, riconoscibili dalla scritta Narni Link.

Il servizio di trasporto intermodale è nato dalla collaborazione tra il Regionale di Trenitalia e Busitalia – società del Polo Passeggeri Gruppo FS Italiane – e in sinergia con la Regione Umbria, committente e programmatrice dei servizi di Trasporto Pubblico Locale.

De Filippis: “Lanciamo un nuovo servizio”

«Lanciamo oggi un nuovo servizio, che si aggiunge agli altri link regionali di successo, in questa splendida Regione che sta vivendo un ottimo momento per il turismo: assistiamo ad un vero e proprio boom anche per gli arrivi dall’estero e il Regionale è in prima linea con i suoi collegamenti comodi, convenienti e sostenibili, con vantaggi evidenti per il territorio», ha dichiarato Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale di Trenitalia.

30 soluzioni di viaggio nei giorni feriali

Nei giorni feriali sono oltre 30 le soluzioni di viaggio da e per il centro. Nei festivi collegamenti ferroviari ottimizzati con Roma, Terni e Foligno: 12 soluzioni intermodali al giorno che coprono i collegamenti principali, sia da nord che da sud. Gli orari delle soluzioni di viaggio sono facilmente consultabili, e i biglietti intermodali acquistabili in unica soluzione, su tutti i canali di Trenitalia: dal sito trenitalia.com all’App, dalle biglietterie alle emettitrici self-service, dalle agenzie di viaggio ai punti vendita affiliati. È sufficiente selezionare “Narni Centro” come località di partenza o di arrivo.

Sconto sull’ingresso ai musei comunali

Il Narni Link parte durante la manifestazione cittadina “Corsa all’Anello” e diventa un’opzione di viaggio privilegiata per partecipare ai giorni clou dell’evento, che attira ogni anno oltre 100mila visitatori. Inoltre, presentando il biglietto del treno regionale valido con destinazione Narni, o l’abbonamento Trenitalia regionale in corso di validità per qualsiasi destinazione da e per l’Umbria, si accede ad uno sconto di 2€ sull’ingresso ai musei comunali (Museo Eroli, Narni sotterranea e Rocca Albornoz) e di 5€ sul biglietto d’ingresso alla giostra equestre finale del 14 maggio.