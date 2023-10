Narni, donati 4 nuovi defibrillatori alle scuole - Tuttoggi.info

Narni, continua il progetto "Ballo senza sballo": defibrillatori donati dal Comune e dall’associazione Dagspa World

Nuovi defibrillatori sono stati donati dal Comune e dall’associazione Dagspa World, che li ha messi a disposizione, a quattro istituti scolastici del Narnese-Amerino. I dispositivi salvavita, che rientrano nel progetto “Ballo senza sballo”, sono stati consegnati alle scuole Garibaldi e Umberto I° dell’Istituto comprensivo Narni Centro, all’Istituto tecnico-economico comprensivo Narni-Amelia e al Liceo scientifico Gandhi. “Oggi, grazie anche ai defibrillatori, abbiamo scuole più sicure”, ha dichiarato durante la cerimonia di consegna l’assessore comunale Giovanni Rubini.

4 nuovi defibrillatori

I quattro dispositivi salvavita donati dall’associazione vanno ad aggiungersi ai due già consegnati precedentemente all’Istituto comprensivo Narni Centro e all’amministrazione comunale. Quest’ultimo è stato posizionato in via del Parco allo scalo, andando ad aumentare il numero di quelli già presenti in altre parti del territorio e nei centri civici delle frazioni. “Grazie anche ad iniziative come queste – ha affermato l’assessore Rubini – l’amministrazione punta a potenziare sempre di più la rete dei defibrillatori presenti sul territorio e a connotare in maniera ancora più netta la città come “Comune Cardioprotetto”. Prossimo appuntamento annunciato, la consegna dei defibrillatori alla sede dell’università.