Narni, Corsa all'Anello individuata per il progetto "Mappatura delle rievocazioni storiche” - Tuttoggi

L’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale ha scelto la Corsa all’Anello come unica rievocazione storica da approfondire, in Umbria, nell’ambito del progetto “Mappatura delle rievocazioni storiche”.

A ideare quest’ultimo il Servizio VI della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, e l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del MiC, a partire dall’idea della costituzione di un osservatorio nazionale sul fenomeno delle rievocazioni.