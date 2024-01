Narni, al via la prima edizione del Premio “Imprenditoria Femminile” - Tuttoggi.info

Possono partecipare al Premio le imprese, composte a maggioranza da donne, la cui titolare, rappresentante legale o amministratrice sia donna

Il Comune di Narni ha indetto la prima edizione del Premio “Imprenditoria Femminile”, promosso dalla Commissione Pari Opportunità con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’imprenditoria e la leadership al femminile.

Il Premio ha anche lo scopo di sensibilizzare la comunità sulle tematiche connesse agli stereotipi di genere e ai retaggi culturali che ancora persistono in materia di parità tra i sessi in ambiti come l’indipendenza economica, il lavoro, il successo professionale e l’opportunità di carriera.

Possono partecipare al Premio le imprese, composte a maggioranza da donne, la cui titolare, rappresentante legale o amministratrice sia donna. Tali imprese devono avere almeno una sede operativa nel territorio comunale di Narni ed essere regolarmente attive nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, del turismo, dell’innovazione, della creatività, della cultura e della sostenibilità ambientale. Non sussistono limiti di partecipazione relativi alla dimensione aziendale ma sarà valutata positivamente la partecipazione di piccolissime, piccole e medie imprese.

Le associazioni datoriali e di categoria, le organizzazioni di consulenti e liberi professionisti possono partecipare al premio presentando una o più candidature riferite a specifiche realtà aziendali locali. E’ possibile candidarsi al Premio fino al 31 gennaio. Le proposte saranno valutate da un’apposita commissione. La premiazione con cerimonia pubblica si svolgerà entro il mese di marzo, congiuntamente alle iniziative previste per la Festa Internazionale della Donna. Sono previsti quattro premi; eventualmente saranno assegnate alcune menzioni speciali, se segnalate dalla commissione.